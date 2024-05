Wolfsburg. Schlechte Nachrichten für Autofahrer aus dem Wolfsburger Südosten: Die Stadt Wolfsburg verlängert die Sperrung der Nordsteimker Straße.

Eine weiträumige Umleitung sorgt seit Monaten für Frust bei Pendlern und Wolfsburgern aus dem südöstlichen Stadtgebiet. Nun teilt die Stadt Wolfsburg mit, dass der baustellenbedingte Umweg noch länger bleibt, als angekündigt. Statt bis zum 31. Mai erhält die Kommune die Sperrung der Nordsteimker Straße bis zum 15. Juli aufrecht.

Sie begründet dies damit, dass die Straßensperrung ab dem Walter-Flex-Weg die Verkehrsbelastung am Steimker Berg stark reduziert habe. Zuvor hatte es in der ersten Bauphase von Februar bis Ende März zum Leidwesen von Anwohnern einen regen Schleichverkehr über den Steimker Berg gegeben.

Nordsteimker Straße in Wolfsburg: Sperrung und Umleitung bis Mitte Juli

Konnten Verkehrsteilnehmer auf dem Weg aus Wolfsburg heraus die erste Straßensperrung noch (widerrechtlich) mit einer Schleife über den Steimker Berg umschiffen, müssen seit dem 25. März alle die ausgeschilderte Umleitung über die Dieselstraße, L290 und K111 nehmen. Das gilt auch für Bewohner der Waldsiedlung, die aus der Innenstadt nach Hause möchten.

Die wichtige Ein- und Ausfallstraße ist wegen des Radwegebaus an der Nordsteimker Straße gesperrt. Die Arbeiten am Komfortradweg kommen nach Angaben der Stadtverwaltung gut voran und liegen im Zeitplan. Zurzeit fänden Erdarbeiten statt, berichtet die Stadt-Pressestelle. Frostschutz- und Schottertragschichten würden eingebracht, Steine für Bürgersteige und Trennstreifen gesetzt. „Zudem starten die Pflasterarbeiten für die Gehwege und die Asphaltierung der Radwegflächen“, heißt es aus dem Rathaus.

Gegen Schleichverkehr über Steimker Berg: Stadt Wolfsburg verlängert Straßensperrung

Zur Verlängerung der aktuellen Verkehrsführung erklärt Bürgerdienste-Geschäftsbereichsleiter Jens Krause: „Leidermussten wir während des ersten Bauabschnitts feststellen, dass die angeordneten Verkehrsregeln nicht immer befolgt wurden. Auch aktuell verzeichnen wir immer wieder kreative Versuche, die Baustelle zu umfahren. Daher bleibt es bis zum Start desvierten Bauabschnitts am 15. Juli bei der derzeitigen Verkehrsführung, da diese deutlich sicherer für die Anwohnenden des Steimker Bergs ist.“

Für den letzten Bauabschnitt kündigt die Kommune eine Vollsperrung der Kreuzung Nordsteimker Straße/ Erich-Bammel-Weg an. Über die dann geltenden Verkehrsregeln werde rechtzeitig informiert.

Mitte Juli kommt die nächste Sperrung auf der Nordsteimker Straße

Stadteinwärts bleibt bis zum 15. Juli die Einbahnstraßenregelung bestehen. Wer am Steimker Berg startet und in Richtung Nordsteimke fahren möchte, kann ausschließlich über den Ahornweg auf die Nordsteimker Straße abbiegen. Auch die aktuelle Führung der Busse der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) bleibt bestehen.

Rufen nach einer Baustellenampel mit Wechselverkehr hatte die Kommune bereits in den ersten Bauphasen eine Absage erteilt und die Einbahnstraßenregelung für alternativlos erklärt: Der Platz auf der Nordsteimker Straße sei begrenzt. Er werde sowohl zur Materiallagerung als auch für einen Sicherheitsabstand zu den Bauarbeitern benötigt, hieß es. Wechselverkehr würde nach Angaben der Verwaltung durch Rückstaus auch den Berliner Ring und nachfolgende Knotenpunkte überlasten. Insgesamt sollen die Bauarbeiten an der Nordsteimker Straße bis in den August andauern.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red