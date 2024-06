Wolfenbüttel. Die 50-Jährige ist am Donnerstagabend in einer Linkskurve zu Fall gekommen und wurde tödlich verletzt. Das ist passiert.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf der Landstraße 627 von Dettum nach Bansleben ist eine 50-jährige Motorradfahrerin tödlich verunglückt. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, die vor Ort lediglich den Tod der Frau feststellen konnten.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam die Frau in Fahrtrichtung Schöppenstedt in einer Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen zu Fall und prallte anschließend gegen den Pfosten einer Leitplanke. Die Fahrbahn war aufgrund eines Unwetters am späten Nachmittag nass. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt, so die Sprecherin.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

