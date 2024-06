Wolfenbüttel. Am Exer stehen Bagger und Bauarbeiter sind am Werk. Dahinter steckt die Ostfalia, die auf dem Gelände ein neues Gebäude baut.

Eine moderne Sport- und Bewegungshalle entsteht auf dem Campus Wolfenbüttel der Ostfalia Hochschule. Am Exer haben in diesen Tagen die ersten vorbereitenden Arbeiten für den Neubau begonnen, wie die Ostfalia Hochschule in einer Pressemitteilung ankündigt. Die Fertigstellung sei für das Frühjahr 2026 geplant. „Wir freuen uns sehr, dass mit der neuen Halle moderne und attraktive Räume für unser vielseitiges Hochschulsportangebot und darüber hinaus entstehen werden. Das ist eine große Bereicherung für das Hochschulleben auf unserem Campus, und mit der neuen Halle wird auch ein zusätzlicher zentraler Ort für sportliche und soziale Interaktion in Wolfenbüttel geschaffen“, sagt Professorin Rosemarie Karger, Präsidentin der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.

Bevor die neue Halle entstehen könne, müsse die alte weichen. Diese stamme noch aus dem Jahr 1939. „Die Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Kasernenanlage Am Exer beginnen nach sorgfältiger Planung und Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden“, erklärt Andreas Schlüter, der das Projekt seitens des Staatlichen Baumanagements Braunschweig leitet. Die Abrissarbeiten sollen im Herbst beginnen.

Jetzt stehen zunächst die vorbereitenden Arbeiten wie das Herstellen der Baustellenzufahrt und das Verlegen von Versorgungsleitungen an. „Mit der neuen Sport- und Bewegungshalle schaffen wir hochmoderne Räumlichkeiten für die Ostfalia“, sagt Thomas Popp, Leiter des Staatlichen Baumanagements Braunschweig. „Bei der Planung haben wir besonders auf die Barrierefreiheit Wert gelegt, um inklusiven Sport zu ermöglichen. Die neue Halle wird hierbei eine Vorreiterrolle einnehmen.“

So soll die neue Halle am Ostfalia Campus Wolfenbüttel aussehen

Die neue Halle, entworfen von Pfitzner Moorkens Architekten, werde eine Nutzfläche von 1501 Quadratmetern bieten und neben der eigentlichen Sporthalle auch Räumlichkeiten für Kraft- und Gymnastiktraining sowie einen Schulungsraum umfassen. „Besonderes Augenmerk wurde bei der Planung auf Barrierefreiheit gelegt, um inklusiven Sport zu ermöglichen. Die Halle und Umkleideräume sind auf die Anforderungen von Rollstuhlbasketball ausgelegt. Mit der auf dem Dach vorgesehenen Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung und der Energieversorgung der Halle aus dem Nahwärmenetze der Hochschule und der dort geplanten Umstellung auf regenerative Energieträger wird die Halle auch das vom Land vorgegebene Ziel der klimaneutralen Energieversorgung erreichen“, sagt Roland Distler, Leiter des Gebäudemanagements der Ostfalia Hochschule.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich laut Einrichtung auf 13,15 Millionen Euro inklusive der Ersteinrichtung. Die Finanzierung erfolge anteilig mit 5 Millionen Euro direkt durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die Hochschule steuert 8,15 Millionen Euro aus Rücklagen bei.

