Wolfenbüttel. Der Krankenhausplanungsausschuss des Landes will umfangreich in Krankenhäuser investieren. Davon profitiert auch Wolfenbüttel.

Die Landesregierung investiert umfangreich in niedersächsische Krankenhäuser. Dies entschied der Krankenhausplanungsausschuss des Landes in seiner jüngsten Sitzung. Der Ausschuss, in dem unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des Gesundheitsministeriums, der kommunalen Spitzenverbände, der Krankenhausgesellschaft sowie der gesetzlichen Krankenkassen mitwirken, prüfe und entscheide über die Förderfähigkeit und die Höhe der Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur. Für dieses Jahr wurden eine Summe von insgesamt 536,5 Millionen Euro bewilligt, 5,3 Millionen davon gehen an das Städtische Klinikum Wolfenbüttel, wie der SPD-Landtagsabgeordnete Jan Schröder in einer Pressemitteilung schreibt.

„Ich freue mich, dass die Landesregierung in diesem Jahr erneut Fördermittel für niedersächsischen Krankenhäuser bereitstellt. Besonders wichtig ist, dass auch Städtische Klinikum in Wolfenbüttel von diesen Investitionen profitiert. Das Klinikum ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer regionalen Gesundheitsversorgung. Mit diesen Mitteln können wir die Qualität der medizinischen Dienstleistungen erheblich verbessern und sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Wolfenbüttel und Umgebung weiterhin auf eine hochwertige medizinische Versorgung zählen können“, so der SPD-Landtagsabgeordnete Jan Schröder.

Klinikum Wolfenbüttel: Geld geht fließt in Modernisierung

Die Mittel für das Städtische Klinikum seien von entscheidender Bedeutung, um die notwendigen Modernisierungen und Erweiterungen im Operationsbereich durchzuführen, die die Qualität der medizinischen Versorgung in unserer Region nachhaltig sichern werden.

Die diesjährige Entscheidung des Ausschusses sei ein klares Zeichen dafür, dass die Gesundheitsversorgung in Niedersachsen kontinuierlich verbessert wird. Durch die Investitionen in das Städtische Klinikum Wolfenbüttel stelle man sicher, dass die Menschen im Landkreis Wolfenbüttel auch in Zukunft Zugang zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung haben.

red