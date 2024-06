Börßum. Großflächig haben Unbekannte am Wochenende eine Scheune besprüht. Die Wolfenbütteler Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung.

Die Wolfenbütteler Polizei beschäftigt sich mit großflächigen Graffiti, die an eine Scheune an der Bundesstraße 82 nahe Börßum gesprüht wurden. Den Angaben zufolge sollen Unbekannte die sogenannten Tags zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, an die Außenwand gesprüht haben.

Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Aufgrund der Größe der Tags wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: Wer etwas in dieser Sache bemerkt hat, soll sich unter der Telefonnummer (05331) 9330 bei der Polizei in Wolfenbüttel melden.

