Wolfenbüttel. Gewalt gegen Polizeibeamte in Sickte und eine Seniorin wird von einem Pärchen in ihrer Wohnung bestohlen. Der Polizei-Überblick.

In der Nacht zu Samstag ist es in Sickte zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 37-Jähriger trat dabei eine Wohnungstür in der Straße Am Bockshorn auf und wollte in die Wohnung gelangen, teilt die Polizei mit. Zwei weitere Anwohner hinderten diesen dabei. Beim Eintreffen der Polizei trat der Mann weiterhin aggressiv auf und schlug einem Polizeibeamten mit dem Ellenbogen ins Gesicht.

Beim Abführen des Mannes, leistete dieser weiteren Widerstand gegenüber den Polizeibeamten. Neben mehreren eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und dem Gewahrsam zugeführt. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. An der Tür entstand ein Sachschaden.

Trickbetrug in Wolfenbüttel: Pärchen bestiehlt Seniorin

Dreister Diebstahl und Trickbetrug: Eine 82-jährige Seniorin ist am Freitagnachmittag Opfer eines Diebstahls in ihrer eigenen Wohnung am Aueweg in Wolfenbüttel geworden. In der Zeit von 15.30 bis 15.40 Uhr haben sich eine bislang unbekannte Frau und ein unbekannter Mann offensichtlich unter einem Vorwand, Zutritt zu der Wohnung der Seniorin verschafft, teilt die Polizei mit. Während die Seniorin mit der Frau sprach, habe sich der Mann in der Wohnung umgesehen. Mit Einweghandschuhen kehrte dieser aus der Wohnung zurück und begründete dies mit einer Verletzung. Nach dem Verlassen der Wohnung habe die Seniorin den Diebstahl eines Rings und 900 Euro Bargeld festgestellt. Eine Nachsuche nach den beiden Personen verlief ohne Feststellungen.

Die Polizei sucht nach dem Pärchen mit folgender Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,75 m groß, ca. 40-45 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, sprach Deutsch mit leichtem Akzent, bekleidet mit einem hell-gestreiften Polohemd.

Die zweite Person wird folgendermaßen beschrieben: weiblich, ca. 1,65 m groß, ca. 40-45 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze, lange, zum Zopf gebundene Haare, sprach Deutsch mit leichtem Akzent, bekleidet mit einem schwarzen, engen Rock und einem weißen Spitzenshirt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer: (05331) 933-0 entgegen.

Mit 1,1 Promille auf dem E-Scooter in Wolfenbüttel unterwegs

Ein 38-jähriger E-Scooter Fahrer ist am Freitagabend von einer Streife der Polizei Wolfenbüttel kontrolliert worden. Während der Kontrolle in der Straße Am Schulwall ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,11 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

