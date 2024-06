Wolfenbüttel. Die Unbekannten haben einen Rasenmäher und Solarmodule gestohlen. Die Polizei ermittelt nach Küchenbrand in Börßum. Der Blaulicht-Überblick.

Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum vom 6. Juni bis 20. Juni, Zugang in eine Gartenlaube in der Nähe der Landstraße 495 in Halchter verschafft. Laut einer Pressemitteilung der Polizei erbeuteten sie unter anderem eine Gasflasche, einen Rasenmäher und Solarmodule.

Sie scheiterten bei dem Versuch, in eine zweite Laube einzubrechen. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von mindestens 2500 Euro. Zeugen sollen sich unter der (05331) 9330 melden.

Nach Küchenbrand in Börßum: Polizei ermittelt

In einem Einfamilienhaus in Börßum, in der Straße „Hinter der Kirche“, kam es am Donnerstagabend zu einem Küchenbrand, bei dem eine 55-jährige Frau verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei wird derzeit zur Brandursache ermittelt. Demnach könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch ein elektrisches Gerät verursacht wurde. Die verletzte Frau musste im Klinikum behandelt werden. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden, so die Polizei.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red