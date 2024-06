Cremlingen. Selbst Gefahrguttransporte fielen am Dienstag auf dem Parkplatz Herzogsberge durch. Das sind die Ergebnisse der Polizeikontrolle.

Auf der Autobahn 39 hat die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Braunschweig am Dienstag den gewerblichen Personen- und Güterverkehr unter die Lupe genommen. Zwischen 9 und 15 Uhr postierte sich die Polizei auf dem Parkplatz Herzogsberge nahe Cremlingen. Unterstützt wurden die Beamten durch den Zoll, das Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, die Landkreise Gifhorn und Wolfenbüttel, das Bundesamt für Logistik und Mobilität und die Zentrale Polizeidirektion.

Im Kontrollzeitraum prüften die Beamten 50 Transporteinheiten des Personen- und Güterverkehrs. Dabei stellten sie 30 Verstöße fest, von denen 22 eine Untersagung der Weiterfahrt zur Folge hatten. „Das ist eine Beanstandungsquote von 60 Prozent“, rechnet die Polizei vor.

Unter den beanstandeten Fahrzeugen befanden sich drei Gefahrguttransporte, von denen einer über keinerlei Ladungssicherung verfügte. Insgesamt wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften, das Güterkraftverkehrsgesetz und die Unfallverhütungsvorschrift sowie technische Mängel protokolliert. Auch der Zoll deckte bei der Kontrolle von 26 Transporteinheiten und der Überprüfung von Arbeitnehmern und Unternehmen mehrere Verstöße auf.

Polizei misst Geschwindigkeit auf A39: 158 statt 80 km/h

Auch auf die Geschwindigkeit und Fahrtauglichkeit wurde geachtet: 65 Autos hielt die Polizei während der Kontrolle an. In einem Fall wurde die Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h in Fahrtrichtung Wolfsburg wurde die Geschwindigkeit in 221 Fällen überschritten. Bußgelder sind die Folge. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 158 km/h.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red