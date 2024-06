Wolfenbüttel. Am Wochenende bieten das Wolfenbütteler Lessingtheater sowie das Prinzenpalais gleich mehrere Kulturhighlights. Dazu die Details.

Welche kulturellen Veranstaltungshighlights hat die Stadt Wolfenbüttel für das kommende Wochenende angekündigt? Im Folgenden eine Zusammenstellung unserer Redaktion.

Bereits seit Donnerstag, 20. Juni, ist „Das Spielklub-Festival“ im Gange. Bis zum 23. Juni gibt es jeweils abends in Wolfenbüttels Lessingtheater am Harztorwall die neuesten Spielklub-Produktionen zu sehen. Veranstalter ist das Kulturbüro; die Kosten pro Ticket liegen bei 9 Euro; für 35 Euro gibt es ein Festivalticket, welches gleich fünfmal Spielklub beinhaltet.

Am 20. Juni ging der erste Spielklub mit dem Stück „zukunft infinita | Eine (un-)mögliche Zeitreise“ an den Start, das ebenfalls am 22. Juni um 19.15 Uhr sowie am 23. Juni um 20:30 Uhr aufgeführt wird. Inspiriert durch Werbeplakate der vergangenen 60 Jahre begeben sich „Die Intendanten“ auf Spurensuche: Wie habe ich mir in meiner Jugend die Zukunft vorgestellt, wie denke ich heute über meine Zukunft? Um sich diesen Fragen zu stellen, springen sie in der Zeit vor, bis ins Jahr 2154, und zurück, bis ins Jahr 1954.

Am 21. Juni um 20.30 Uhr sowie am 22. Juni um 18 Uhr heißt es im Lessingtheater „weiblich.crossover“ – dieser Spielklub führt das Stück „Paradise Future – Future Paradise | Eine Reise ins Ungewisse“ auf, in dem verschiedene Frauencharaktere aufeinander treffen. Und auch weitere Spielklubs geben sich beim Festival die Ehre.

Ferien-Fest in Wolfenbüttels Aha-Erlebnismuseum

Zum Ferienauftakt am Freitag, 21. Juni, lädt zudem das Aha-Erlebnismuseum kleine Forscherinnen und Forscher von 15 bis 17.30 Uhr in die Lindener Straße 15 zum „Erfinder-Forscher-Fest“. Spiel, Spaß und Spannung rund um das Thema Strom mit viel Bewegung, lustigen Basteleien in der Mitmachausstellung, eigenen Forscherideen in der Erfinderwerkstatt und in der Solar-Küche auf dem Hof sind angekündigt. Der Eintritt ist an diesem Nachmittag frei.

Das Fest ist der Auftakt für die Sommerferien-Spaß-Aktionen im Aha-Museum. Alle Ferien-Aktionen sind nach Angaben des Museums zwar bereits ausgebucht, hier und da könne man auf dem Ferien-Fest jedoch noch einen zusätzlichen Restplatz ergattern. Trommeln basteln, Karton-Solaröfen oder Bonbonautomaten bauen, Speckstein schleifen und Schaltungen löten sind nur einige der 15 Ferien-Aktionen.

Das ukrainische „TheOwnWay Orchestra“ ist an diesem Wochenende beim Open-Air-Musikfest im Innenhof des Wolfenbütteler Prinzenpalais dabei (Archivbild). © TheOwnWay Orchestra | TheOwnWay Orchestra

Open-Air-Fest im Wolfenbütteler Prinzenpalais

Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, findet anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Kulturinitiative TonArt ein Open-Air-Musikfest im Innenhof des Wolfenbütteler Prinzenpalais in der Reichsstraße statt. So wird mit „The own wy show“ um 17 Uhr am Samstag, 22. Juni, gestartet. Um 18 Uhr folgt „The own way band“, ehe um 20 Uhr „DJ’nGuitar set“ im Innenhof des Prinzenpalais’ auf dem Programm steht. Sonntag gibt es ab 15 Uhr „Confines de la Tierra“ – Die Grenzen der Welt“, „Fieber!“ (16 Uhr), „Das neue Live-Programm Carlos Cipa, Klavier“ (17 Uhr) und zum Abschluss, 18 Uhr, „Indigo Masala Weltmusik-Trio“.

Die Ticketkosten liegen pro Veranstaltung bei jeweils 22 Euro, Studenten- und Sozialtickets kosten 11 Euro, Schüler zahlen 5 Euro. Auch ein Kombiticket für beide Tage ist erhältlich und kostet je nach Kategorie 33/22/10 Euro.

Das Kammerorchester Wolfenbüttel spielt am Sonntag, 23. Juni, um 18 Uhr in der St.-Johannis-Kirche Haydns Konzert für Violoncello und Orchester in C-Dur. Als Solistin dabei ist die Frankfurter Cellistin Sabine Krams. Dirigent ist der Braunschweiger Knut Hartmann, der das Orchester seit 2021 leitet. Für 15 Euro sind die Tickets sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf in der Buchhandlung Behr und der Tourist Information erhältlich.

Der Kirchgarten der St.-Georg-Kirche in Wendessen wird am Sonntag zur Bühne für die Swing-Band „The Busquitos“ (Archivbild). © FMN | Karl-Ernst Hueske

Im Kirchgarten der St.-Georg-Kirche in Wolfenbüttel-Wendessen treten am Sonntag zeitgleich um 18 Uhr „The Busquitos“ auf. Das Programm der Swing-Band reicht „von den Goldenen Zwanzigern bis gestern Nachmittag“. Die Kosten für ein Ticket liegen bei 25 Euro, Ermäßigungen gibt es für Schwerbehinderte (23 Euro), Schüler und Studenten (12 Euro). Bei Regenwetter wird laut Veranstalter in die Wendesser Festscheune in der Dorfstraße 16 ausgewichen.

