Wolfenbüttel. Die Entwicklung von Kindern wird in der Lindenhalle in Wolfenbüttel diskutiert – und es gibt Tipps für gestresste Eltern.

Der Titel war in diesem Jahr „Risiko Kindheit – So habe ich das noch nie gesehen!“: Hintergrundwissen und Diskussionen standen beim Fachtag „Frühe Hilfen“ in der Lindenhalle in Wolfenbüttel auf dem Programm. Dazu hatte der Landkreis Wolfenbüttel mit der Fachstelle „Frühe Hilfen“ und der Kita-Fachberatung der Stadt sowie der Runde Tisch „Frühe Hilfen“ gemeinsam eingeladen.

Rund 250 interessierte Fachkräfte lauschten zunächst einem Vortrag von Entwicklungsneurobiologin und -psychologin Dr. Nicole Strüber. Welche Bedeutung haben frühe Erfahrungen auf die kindliche Hirnentwicklung und welchen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Kindes und Erwachsenen? Wie wirkt sich dabei Stress aus? Was brauchen vor allem Kleinkinder? „Fragen, die von der bekannten Wissenschaftsautorin anschaulich behandelt wurden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Expertin in Wolfenbüttel: Stress beginnt schon im Mutterlaib

Alle Einflüsse von Erfahrungen würden bereits vorgeburtlich beginnen. Erlebe die werdende Mutter erheblichen, chronischen Stress, dann schütte sie Stresshormone aus. Und wenn der Stress chronisch ist, erreichten diese auch das Kind. „Wenn Kinder vorgeburtlich gestresst sind oder wenn die Mutter gestresst ist, dann beeinflusst dies die kindliche Stressreaktion“, sagt Nicole Strüber. Und so auch das kindliche Temperament. Man spreche hier von fötaler Programmierung.

„Kinder brauchen ein gut funktionierendes Stresssystem, um mit hohen Anforderungen umzugehen, um emotional und sozial kompetent zu sein.“ Dr. Nicole Strüber

„Kinder brauchen ein gut funktionierendes Stresssystem, um mit hohen Anforderungen umzugehen, um emotional und sozial kompetent zu sein. Für die Kinder, die aufgrund ihrer Gene oder auch aufgrund von vorgeburtlichem Stress ein schwieriges Temperament haben, ist diese frühe Stresshemmung umso wichtiger (...) Das Gehirn braucht Erfahrungen, um sich an seine jeweilige Umwelt anzupassen. Kinder brauchen deshalb auch das Spiel“, macht Strüber deutlich.

Podiumsdiskussion in Wolfenbüttel zu Stressoren im Familienalltag

Das anschließende Podiumsgespräch mit Fachleuten aus der Region habe anschließend aus den jeweiligen Praxisbezügen die Ausführungen von Dr. Nicole Strüber ergänzt. Dabei waren Dr. Isabel Ferger (Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in Wolfenbüttel), Björn Bamberg (Kitaleitung Wolfenbüttel), Jörg Hermann (Fachstelle „Frühe Hilfen“ des Landkreises), Isabel Fetscher (Elternvertreterin im Stadtelternrat Kita) und Sabine Peschke-Tepe (Leiterin der Frühförderstelle Wolfenbüttel).

Der Balanceakt zwischen pädagogischen Angeboten für Kinder und auch das Aushalten und Vorleben von Langeweile, die vor allem positive Aspekte der Kreativitäts- und Selbständigkeitsförderung für das Kind bereithält, sei herausfordernd. Oft führe es dazu, dass Kinder schnell und zu viele Angebote durch Erwachsene bekommen und dadurch verhindert werde, den eigenen Impulsen zu folgen. Auch die Natur als Quelle der Ruhe für Kinder und Erwachsene zum Stressabbau sei genannt worden. Liebevolle und feinfühlige Zuwendung, die Signale des Kindes wahrnehmen, zum Beispiel auch abzuwarten, was es sich selbst zum Spielen sucht, seien wesentlich.

Jörg Hermann brachte es auf den Punkt: „Nicole Strüber hat uns sehr anschaulich aus wissenschaftlicher Sicht die Bedeutung dessen vor Augen geführt, was wir in unserer täglichen Arbeit mit den Familien versuchen: zu erarbeiten, wie sich Stressoren im Familienleben identifizieren lassen, um sie möglichst zu kontrollieren und Eltern darin zu unterstützen, ihren Kindern ein sicherer Hafen zu sein, von dem aus sie aufbrechen können, um die Welt zu erkunden und in den sie zurückkehren können, wenn sie Schutz oder Trost brauchen.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red