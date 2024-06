Wolfenbüttel. Die Lessingstadt hat im Sommer und Spätsommer wieder viele kulturelle Veranstaltungen zu bieten. Eine Zusammenstellung.

Was hat das dritte Quartal 2024 in Wolfenbüttel kulturell zu bieten? Was sind die Veranstaltungshighlights in der Lessingstadt im Sommer und Spätsommer? Unsere Redaktion hat sich auf der Internetseite der Stadt umgesehen und einige Veranstaltungstipps zusammengetragen.

Bereits Ende Juni, am 28., startet in Wolfenbüttel der Kultursommer. Bis zum 14. Juli läuft das Sommer-Open-Air-Festival auf dem Vorplatz des Lessingtheaters. Jeweils freitags bis sonntags in den Abendstunden werden Konzerte und Comedy unterschiedlichster Genres „umsonst und draußen“ präsentiert. Der Spielplan ist zu finden unter kultursommer-wf.de.

Juli: Wolfenbüttels vielfältiger Kultursommer

Am 5. Juli etwa feiert das „MTV Blasorchester Wolfenbüttel“ im Rahmen des Kultursommers sein 70-jähriges Bestehen. Das Repertoire reicht von traditionellen Märschen über Polka bis hin zu klassischen Werken, Filmmusik, Pop- und Rock-Klassikern. Neben Flöten, Klarinetten, Saxofonen, Trompeten, Posaunen und dem Schlagwerk findet man Fagotte, Hörner und ein Bass-Saxofon im Orchester. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Daniel Groneberg. Los geht es um 20 Uhr; der Eintritt ist – wie allgemein beim Kultursommer – frei.

Am 14. Juli heißt es beim Kultursommer ab 18 Uhr: „Rudelsingen“. Das 2011 in Münster geborene Format zum Mitsingen bezieht das Publikum mit ein. Es wird gemeinsam – im Rudel – gesungen, begleitet von zwei Live-Musikern. Die Texte werden dabei auf eine Leinwand projiziert. Von Schlager bis Rock, vom aktuellen Radio-Hit bis zum Evergreen soll alles dabei sein.

August: Kunst und Kanufahren in Wolfenbüttel

In der Vita-Villa im Kleinen Zimmerhof läuft vom 1. bis 25. August die Kunstausstellung „Leben – Würde – Freiheit“. Acht Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke. Die Organisatoren geben an, sich über die Kunst und partizipative Vermittlungsformate für ein gutes Leben in Würde und Freiheit starkmachen zu wollen. Geöffnet ist die Ausstellung dienstags und donnerstags von 11 bis 17 Uhr sowie samstags von 11 bis 15 Uhr.

Im August werden Familien-Kanutouren von Börßen nach Wolfenbüttel angeboten (Archivbild). © Eva -Christina Galanulis, Wolfenbüttel | Eva -Christina Galanulis, Wolfenbüttel

Am 4. sowie am 31. August bietet die Tourist-Info der Stadt Wolfenbüttel eine Kanutour für Familien von Börßum nach Wolfenbüttel an. Rund 15,5 Kilometern ist die Strecke lang. Die Tour auf der Oker führt über drei Stromschnellen. Die Boote sind für zwei Erwachsene und zwei Kinder ausgelegt. Sie werden zum Startort angeliefert sowie am Zielort abgeholt; eine gründliche Einweisung soll vor Ort erfolgen. Die Kosten liegen bei 60 Euro pro Boot.

Vom 4. August bis einschließlich 29. September läuft beim Kunstverein Wolfenbüttel in der Reichsstraße die Ausstellung „Planetary Intimacies – Sedimentlinien“. Besonderes Augenmerk legt die Ausstellung auf die Gletscherschmelze. Diese werde dokumentiert, erfasst und im weiteren Transformationsprozess im Ausstellungsraum sinnlich erfahrbar gemacht. Geöffnet ist täglich von 11.30 bis 13 Uhr.

Am 11. August von 11 bis 17 Uhr veranstaltet die Landesmusikakademie Niedersachsen Am Seeligerpark zu ihrem 15-jährigen Jubiläum einen bunten, musikalischen „Tag der offenen Tür“. Das detaillierte Programm für die Jubiläumsfeierlichkeiten soll in Kürze bekannt gegeben werden.

September: Wolfenbütteler Denkmäler laden ein

Tierwelt Braunschweig bietet am 1. September Alpaka-Trekkingtouren durch das Lechlumer Holz an Wolfenbüttels Stadtrand an. Gewandert wird über 3,5 Kilometer in der Gruppe, maximal zwölf Alpakas samt menschlichen Begleitern nehmen teil. Die Kosten liegen bei 45 Euro für Kinder zwischen sechs und 12 Jahren; ohne Tier bei 19 Euro. Begleitpersonen ab 13 Jahren zahlen 29 Euro ohne Tier.

Am 8. September lädt die Heimatstube Ahlum in der der Wolfenbütteler Straße 1 unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ von 10 bis 17 Uhr zum „Tag des offenen Denkmals“. Auch das Prinzenpalais, viel mehr die Kulturinitiative „TonArt“, lädt an diesem Tag in die Reichsstraße 1 ein. „400 Jahre Haus- und Bewohnergeschichte“, so lautet hier das Motto. Die Besichtigung ist von 10 bis 18 Uhr möglich; auch Führungen werden angeboten.

Das Gärtnermuseum Wolfenbüttel in der Neuen Straße 33 veranstaltet im Rahmen des bundesweiten „Tages des offenen Denkmals“ am 8. September einen „Apfeltag“. Von 11 bis 16 Uhr soll es frisch gepressten Saft, Gelee und selbst gebackenen Kuchen der gesunden Frucht geben.

„The Funky Monkeys“ aus Berlin begeisterten im vergangenen Jahr das Publikum beim Theaterfest vor dem Lessingtheater. © Stephan Querfurth/FMN | Stephan Querfurth

Das Wolfenbütteler Stadtgrabenfest geht am 13. und 14. September in eine neue Runde. Das Kleinkunstfestival rund um den Stadtgraben lädt alle drei Jahre zum Flanieren und Picknicken ein. Neben Artistik und Zauberei ist auch Straßentheater dabei. Abgeschlossen wird die Veranstaltung am Abend durch eine Lasershow. Der Eintritt ist frei.

Am 21. September steht dann das Theaterfest vor dem Lessingtheater am Harztorwall an, bei dem die neue Spielzeit eröffnet wird. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Wolfenbüttel.

