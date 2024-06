Wolfenbüttel. Stadt und Kreis würdigen ihr Engagement. Die Ehrung findet im Orchestersaal der Landesmusikakademie statt. Was sie so besonders macht.

Nele Marken vom Theodor-Heuss-Gymnasium gehört zu den Schülerinnen und Schülern aus Stadt und Landkreis Wolfenbüttel, die am 18. Juni für besondere Leistungen geehrt werden. Sie wurde von der Schule vorgeschlagen, weil sie sich seit vielen Jahren in herausragender Weise für das Schulleben am THG und die Interessen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler engagiert hat.

Weiter heißt es in der Begründung der Schulleitung: „Dabei war sie in den unterschiedlichsten Gremien der Schule aktiv und hat in den letzten Jahren auch als Schülersprecherin die Ideen und Belange der Schülerschaft stets mit viel Herzblut und Nachdruck eingebracht. In der Schülervertretung war Nele Marken an der Organisation und Durchführung aufwendiger Veranstaltungen, auch mit externen Gästen, beteiligt.“ Als Beispiel wird eine Podiumsdiskussion im Mai 2023 zum Thema „Meinungs- und Pressefreiheit“ angeführt.

Impressionen vom Summertime-Festival. Eine Schülerin, die geehrt wird, war 2023 Crewmitglied beim Summertime-Festival. © FMN | Stephan Querfurth

Allein oder in kleineren Gruppen habe Nele Marken zudem mehrere Projekte für Mitschüler angestoßen und eigenständig durchgeführt. Hervorgehoben wird auch ihr soziales Engagement zum Beispiel für wohltätige Aktionen an der Schule, etwa zwei erfolgreiche Sponsorenläufe. Doch damit nicht genug: In Wolfenbüttel bringt sich Nele Marken seit Jahren in die Arbeit des Jugendparlaments ein. 2023 war sie zudem Crewmitglied beim Summertime-Festival. In ihrer Kirchengemeinde ist sie im Rahmen ihrer „JuLeiCa“ als Teamerin aktiv.

Engagement für Schulbücherei und Kinder aus der Ukraine

Die Ehrung von Nele Marken und den anderen vorgeschlagenen Schülern wird in diesem Jahr am 18. Juni im Orchestersaal der Landesmusikakademie vorgenommen. Folgende Schülerinnen und Schüler von Schulen in Trägerschaft der Stadt werden dort ebenfalls geehrt: Mina Abdorahman und Mira Külcü (Wilhelm-Busch-Grundschule) engagieren sich in der Schülerbücherei. Anna Carnushevish, Erik Steinmann und Nele Zobel (Busch-Grundschule) unterstützen ihre Mitschüler, insbesondere auch Kinder aus der Ukraine.

Fee Strümpel, Thalia Fahreddine, Elise Kanitz, Finja Mertes, Finya Klein, Niilo Schölling, Hannah Brutzki, Fynn Schlinker, Helena Steffens, Asmah Hosseini, Esma Arslanoglu, Mariam Hamade, Marie Seibt, Gabriel Kopmann, Efekan Gökcen, Johanna Rodermund, Anne Janzen (alle Wilhelm-Raabe-Grundschule) sind in Pausenzeiten als Juniorhelfer für die gesamte Schülerschaft unterstützend zu den Lehrkräften tätig. Sie sind Ideengeber für Spiele, teilen zum Beispiel Mannschaften ein, binden einzelne Schüler in Spiele ein, kümmern sich um Kinder, die niemanden zum Spielen haben oder sich verletzt haben. Sie nehmen Schlichtungsfunktionen bei Streitigkeiten wahr.

Jugendliche helfen als Dolmetscher und Schulsanitäter

William Gischin und Khedra Farko von der Erich-Kästner-Hauptschule kümmern sich um geflüchtete Kinder sowie um Kinder mit Inklusionsbedarf. Und sie unterstützen die Schule als Dolmetscher. Von der benachbarten Leibniz-Realschule wurden Evin Rasho, Mia Woitas, Selina Vink, Emily Liliana Nohl und Victoria Giberlein für die Ehrung nominiert, weil sie einen Second-Hand-Laden in der Wolfenbütteler Innenstadt initiiert haben.

Ihre Mitschüler Dennis Sitakov und Akramullah Zadran haben an der Simulation einer UN-Sitzung in Kiel teilgenommen und engagieren sich seitdem für das Jugendparlament in Wolfenbüttel. Tamina Geraldine Bierbach und Marvin Helmold kümmern sich an der Schule um den Schülersanitätsdienst. Und Celina Gebhardt hat sich im Rahmen der Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht sowie an Volkstrauertagen in den letzten drei Jahren mit vorgetragenen Beiträgen eingebracht.

Projekttag organisiert und Ausstellung vorbereitet

An der Großen Schule hat sich Torben Demuth im Bereich des Schulsanitätsdienstes engagiert. Lara Swaydan und Valentin Kruse haben an der Schule einen Projekttag Frieden organisiert. Und Tabita Ottenberg, Annika Seidler, Gina Argentari, Svea Danell, Emma Greppler, Kora Kamprath, Joshua Wedemeyer, Friedrich Seggelke, Gianna von Reppert-Bismarck, Martin Selle und Charlotte Erbs haben eine Ausstellung im Bürgermuseum zum 100. Todestag von Hans Geitel vorbereitet und durchgeführt, inklusive Erstellung einer Broschüre.

Auch das Gymnasium im Schloss hat einige Schüler zur Ehrung vorgeschlagen. Mirjam van de Voort und Marlene Weidner engagieren sich bei der Ausbildung neuer Patenschüler.

Neben der bereits erwähnten Nele Marken werden vom THG noch Emma Mathilde Polikowski, Elias Brünig und David Johannes Kröger für ihr Engagement für den Schulsanitätsdienst geehrt sowie Dorian Geistefeldt, der unter anderem aktives Mitglied im Stadtschülerrat, im Vorstand des Kreisjugendrings Wolfenbüttel und im Wolfenbütteler Kultur-Kollektiv ist.

Auch diese Schülerinnen und Schüler werden ausgezeichnet

Und diese Schüler von den Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden am 18. Juni ebenfalls für ihre Verdienste geehrt: Fey Gluche (Schule im Innerstetal); Jason Keppe, Rony Sary Aldeen (Werla-Schule Schladen); Lene Güttler, Mattis Buchheister, Silas Buchholz, Amelie Hirsch, Max Conrad und Liam Schlag (Oberschule Sickte); Jaden Brennecke, Kyra Galler, Valentin Heintze und Nia Puls (IGS Wallstraße); Daad Qarqnawi, Marie Chomo, Mailiin Plagge, Milo Klingsporn und Jonah Rakete (Henriette-Breymann-Gesamtschule); Rouven Umbach, Jonathan Tamme und Zoe Carchon (IGS Schöppenstedt); Raua Hussein Chera, Aleksej Ranke, Mohammed Takssin Alarjawi, Niklas Gerbert, Kristina Hojoyann und Marcel Habicht (Carl-Gotthard-Langhans-Schule).

