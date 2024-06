Wolfenbüttel. Die Standorte sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Kommt bald der DRK-Neubau als weiteres Gebäude hinzu?

Die derzeit laufende Diskussion über den Ankauf oder die Anmietung des Neubaus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Mascheroder Straße durch den Landkreis Wolfenbüttel verdeutlicht nicht nur den enormen Bedarf an geeigneten Arbeitsplätzen in der Kreisverwaltung. Bei der Aussprache über den Kauf wurde auch deutlich, dass sich die Landkreisverwaltung derzeit schon auf zahlreiche Gebäude in der Stadt ausgeweitet hat.

Schon vor dem Kaufangebot durch das DRK hatte das Gebäudemanagement der Landkreisverwaltung Überlegungen angestellt, wo zusätzliche Arbeitsplätze untergebracht werden können. Unter anderem war ein großer Neubau auf dem überdimensionierten Parkplatz des Straßenverkehrsamtes an der Halchterschen Straße von der Kreisverwaltung ins Gespräch gebracht worden. Da aber die Erstellung eines Neubaus einige Jahre in Anspruch nehmen würde, wäre ein derartiger Neubau keine Lösung für die akuten Platzprobleme der Kreisverwaltung. Diese sind dadurch entstanden, dass sowohl das Gesundheitsamt an der Friedrich-Wilhelm-Straße als auch das Gebäude der Ausländerbehörde in der Langen Straße stark sanierungsbedürftig sind.

Wolfenbütteler Kreistag entscheidet am 10. Juni

Eine Unterbringung des gesamten Gesundheitsamtes im vom DRK nicht mehr benötigten Neubau an der Mascheroder Straße, der ab Herbst bezogen werden kann, wäre somit eine denkbare Lösung. Der Kreistag wird auf seiner nächsten Sitzung am Montag, 10. Juni, darüber entscheiden.

Wo die Landkreisverwaltung derzeit in der Stadt Wolfenbüttel ihre Mitarbeiter untergebracht hat, das zeigt der nachstehende Überblick, der mit Unterstützung der Pressestelle der Landkreisverwaltung entstanden ist. In Klammern ist jeweils die Anzahl der Landkreis-Mitarbeiter genannt, die in dem Gebäude tätig sind. Nicht enthalten in diesem Überblick sind die kreiseigenen Schulen und das Jobcenter an der Goslarschen Straße.

Hauptgebäude an der Bahnhofstraße 11 (201): Zentrale Dienste, Referat Schule und Sport, Jugend und UmweltHarztorwall 4 (21): Jugendhilfe, FamilienkinderservicebüroHarztorwall 25 (79): Amt für SozialesHarzstraße 6 (27): GebäudewirtschaftHarzstraße 2 bis 5 (76): BildungszentrumLöwentor (38): Bauen und Planen, Zukunftsfonds AsseHalchtersche Straße 26 (30): Ordnung und StraßenverkehrIn den Schönen Morgen 1, Am Kruggarten (140): Wirtschaftsbetriebe (Abfallwirtschaft, Breitband, Tiefbau)Lange Straße 26 (22): Ausländerbehörde, OrdnungsamtKuba-Halle, Lindener Straße 15 (34): IT-Abteilung, Erziehungsberatungsstelle und Frühe Hilfen, BetreuungsstelleFriedrich-Wilhelm-Straße 2a (40): GesundheitsamtDietrich-Bonhoeffer-Straße 1 (42): Jugend, Bevölkerungsschutz, RechnungsprüfungsamtDietrich-Bonhoeffer-Straße 8 (30): Veterinär und Verbraucherschutz, Sozialer Gesundheitsdienst

