Mehr als 500 Teilnehmer des Gottesdienstes in St. Petrus spendeten stehenden Applaus, als sie am Sonntag erfuhren, dass Pfarrer Eggers nach seinem Streit mit Bischof Heiner Wilmer in der Gemeinde St. Petrus bleibt. Der Bischof hatte seine Rücktrittsaufforderung nach heftigem Protest am Vorabend zurückgezogen. Eggers hatte öffentlich Kritik an der schleppenden Aufarbeitung von Missbrauchsvorfällen im Bistum geäußert. © FMN | Erik Westermann