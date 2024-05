Wolfenbüttel. Im Juli eröffnet das einzige Hospiz des Kreises Wolfenbüttel in Wendessen. Wir haben diejenigen getroffen, die es mit Leben füllen werden.

Das Wolfenbütteler Hospiz soll Anfang Juni öffnen. Bis zu zehn Menschen, die ihren letzten Weg im Leben gehen, sollen hier die letzten Tage so schön wie möglich gestaltet werden. Möglich macht das der Wolfenbütteler Hospizverein, der im Ortsteil Wendessen ein Gut aus dem 17. Jahrhundert wieder aufbereitet. Zuletzt lebte die Bankiersfamilie Seeliger in dem alten Gebäude, danach stand es einige Zeit leer. Mithilfe von Spenden wurde es renoviert und neu eingerichtet. Festangestellte Pflegekräfte, Hauswirtschaftler und ein Führungsteam sollen in Vollzeit Schwerstkranken einen würdevollen Weg aus dem Leben ermöglichen. Hier lesen Sie, wer die Menschen sind, die diese Aufgabe übernehmen sollen.

Wir treffen das Leitungsteam des Hospizes, als gerade neue Möbel geliefert werden. Die Braunschweigische Stiftung gab 20.000 Euro, um den Aufenthaltsraum des Gutes zu möblieren. Als Maria-Rosa Berghahn und Raphela Harms von der Stiftung gerade in diesen Raum, mitten auf der Baustelle, geführt werden, um ihre Spende live zu sehen, kommt auch Florian Cacalowski dazu. Der 37-Jährige ist seit November 2023 angestellter Geschäftsführer des Vereins. Nun übernimmt auch das Hospiz selbst.

Florian Cacalowski, der junge Geschäftsführer des Wolfenbütteler Hospiz

Florian Cacalowski ist Geschäftsführer des Hospizes. © FMN | Niklas Eppert

Cacalowski ist trotz seiner 37 Jahre ein erfahrener Manager im sozialen Bereich. Er leitete das Nachmittagsangebot von Grundschulen in der Samtgemeinde Elm-Asse, wurde später Integrationsbeauftragter der Gemeinde. Nach einigen Jahren in Leipzig, Kita-Leitungen und Erfahrung in weiteren Schulen, zog es den gebürtigen Semmenstedter zurück in die Heimat. „Frau Welle-Degenhardt vom Verein war früher eine meiner Lehrerinnen“, sagt er und lacht. Die Region sei klein. Ihn aber habe nicht nur alte Verbundenheit an der Hospizarbeit gereizt.

„Hier kann man wirklich sagen, dass Herz über Wirtschaft geht“, sagt Cacalowski. Die Gelder des Hospizes kämen nach einem festen Schlüssel, dazu kommen Spenden. „Wir müssen uns also nicht in Umsatz messen“, sagt er. Die Dankbarkeit der Angehörigen und der Gäste sei es, die den Erfolg ausmache. „Das feiern wir als Team.“ Darauf sei er stolz. Er hat eine Gruppe erfahrener Kräfte versammeln können, die teils jahrzehntelange Erfahrung im sozialen Bereich hat. Eine Gruppe, für die der Umgang mit dem Tod kein Neuland ist.

Anja Wagner-Brandt, von der Intensivstation auf den Wendessener Gutshof

Anja Wagner-Brandt wird die Verantwortung für die Pflege im Hospiz tragen. © FMN | Niklas Eppert

Anja Wagner-Brandt zum Beispiel. Die 46-jährige Pflegedienstleiterin lebt in Wendessen. „Ich habe zwei Minuten zu Fuß zur Arbeit“, sagt sie. „Besser geht es für mich kaum.“ Eine neue Situation für sie. Wagner-Brandt hat 25 Jahre als Intensivpflegerin in einem großen Krankenhaus hinter sich, 14 Jahre lang in leitender Funktion. In den letzten Jahren aber, habe sie gemerkt, wie ihr die Zeit fehlte, sich um die Patienten zu kümmern. Dann fiel ihr die Stellenausschreibung des Hospizes in die Hand. „Mein Mann hat sie mir gegeben“, sagt sie. „Er sagte, dass ich es für immer bereuen werde, wenn ich mich bewerbe.“ Das tat sie schließlich.

Im Hospiz sagt sie, ist sie wieder näher an denen sein, die gepflegt werden. Und gerade, weil die eben nicht irgendwann entlassen werden oder wieder kommen, ginge es Wagner-Brandt darum, diese letzten Tage mit ihrer Arbeit intensiv zu begleiten. Sie sieht das Hospiz darauf ausreichend vorbereitet. Auf drei Gäste, sagt sie, kommen drei Pflegekräfte, nachts zwei. Auf einigen Stationen in Krankenhäusern kommen während manchen Schichten zehn bis 20 Patienten.

Corina Bernecke: Köchin, Chefin, Begleiterin

Corina Bernecke kümmert sich um die Hauswirtschaft im neuen Hospiz. © FMN | Niklas Eppert

Dort, wo die Pflege endet und die Wohnlichkeit der letzten Heimat beginnt, kommt Corina Bornecke ins Spiel. Die 49-jährige gelernte Köchin ist kein unbeschriebenes Blatt in Wolfenbüttel: Sie leitete das inklusive Restaurant Solferino am Exer, bis sie sich im vergangenen Sommer für einen beruflichen Perspektivwechsel entschied. Sie selbst habe früh ihren Mann verloren. „Der Tod überfährt einen einfach“, sagt sie.

Angehörigen und Betroffenen die Chance zu geben, ihre Zeit zu genießen, sei für sie sinnstiftend. Eine Hospitanz in einem anderen Hospiz habe ihr das aufgezeigt. „Sich mit den Menschen dort über zum Beispiel Rezepte zu unterhalten, gibt auch ein gutes Gefühl“, sagt sie. „Arbeitszeit ist eben auch Lebenszeit.“ Im Hospiz werde das jeden Tag aufgezeigt.

Petra Scholz-Marxen: Ein Jobwechsel am Ende der Karriere

Petra Scholz-Marxen leitet die sozialen Dienst im Hospiz. © FMN | Niklas Eppert

Zum Leitungsteam gehört auch die Sozialdienstleitung. Die ist von Petra Scholz-Marxen besetzt ist. Scholz-Marxen ist 63 und damit schon in der Spätphase ihres Berufsleben. Dennoch, sagt sie, wollte sie noch einmal einen Wechsel. Nach 13 Jahren in leitenden Position im Hosizdienst, habe sie den direkten Kontakt mit den Gästen vermisst. Außerdem sah sie eine neue Herausforderung im neuen Hospiz: „Dieses Haus ist einzigartig im Landkreis Wolfenbüttel“, so Scholz-Marxen. „Ich habe hier die Chance, zu helfen, das Projekt mit Leben zu füllen.“

Scholz-Marxens Aufgabe ist die Betreuung der Gäste und Angehörigen. Allerdings nicht pflegerisch, sondern mit rechtlicher Unterstützung und therapeutischer Begleitung. „Ich kann die Last der Mensch zwar nicht tragen“, sagt sie. „Aber ich kann sie unterstützen und die Last so etwas leichter machen.“ Sterben ist in Deutschland ein bürokratischer Prozess. Die 63-Jährige hilft, etwa Vollmachten auszufüllen, sie macht aber auch psychosoziale Beratung und wählt im Austausch mit etwa Krankenhäusern oder Angehörigen die Gäste aus, die letztlich aufgenommen werden. Sie teile aber auch die Ehrenamtlichen ein, die sich im Verein engagieren.

Sie alle eint, dass sie im Hospiz eine Arbeit sehen, die sich von ihren alten Jobs unterscheidet. Egal, ob die Stelle nun entschleunigt, näher an den Menschen oder schlicht besser mit dem Privatleben zu vereinbaren ist. Das Wichtigste aber sei, das sagen sie alle, dass zu einem Hospiz nicht nur der Tod gehört. Im Hospiz, sagen sie, wird in erster Linie gelebt. Und diesen kurzen Rest des Lebens wollen sie so würdevoll und angenehm wie möglich gestalten.

