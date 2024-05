Weddel. Die Gemeinde Cremlingen äußert sich zu den Gründen der Bauarbeiten – und gibt Umleitungen bekannt.

Die Schapener Straße (K141) in der Ortsdurchfahrt Weddel wird in diesem Jahr saniert. Wie die Gemeinde Cremlingen mitteilt, wird der Wasserverband Weddel-Lehre eine neue Haupt-Trinkwasserleitung sowie die dazugehörigen Hausanschlüsse herstellen. Der Landkreis Wolfenbüttel werde die Asphaltschichten der Kreisstraße erneuern. Zusätzlich würden die nötigen Vorbereitungen für die anstehende Glasfaserversorgung in dem Bereich erfolgen.

Die Bauarbeiten werden ab Montag, 10. Juni, beginnen und bis Ende des Jahres andauern. Die Durchfahrt müsse ab dem 24. Juni gesperrt werden. Der Durchgangsverkehr werde dann über Hordorf und Cremlingen umgeleitet. Autofahrer mit Fahrziel Weddel würden den Ort je nach Baufortschritt nur von einem der beiden Ortseingänge erreichen können. Die Baustrecke werde hierzu in fünf Bauabschnitte unterteilt, die im Süden beginnend, nacheinander fertiggestellt werden.

Sperrung: So geht es mit dem Busverkehr weiter

Der Busverkehr werde überwiegend aufrechterhalten. Vereinzelnd könne es jedoch zu Fahrplanabweichungen kommen. Direkte Anwohner der Schapener Straße sowie der einmündenden Straßen Ütschenkamp, Buchhorstblick, Talwiese und Steinstraße werden in Kürze gesonderte Informationen zum geplanten Bauablauf erhalten, heißt es. red

