Wolfenbüttel. Streit um Thema Missbrauch: Hildesheimer Bischof droht dem kritischen Seelsorger Matthias Eggers – und löst eine Welle der Empörung aus

Im Kommentarbereich des Bistums Hildesheim bei Instagram rumort es, das Kirchenvolk läuft Sturm. „Wir in Wolfenbüttel sind schockiert darüber, dass so mit unserem Pfarrer umgegangen wird. Nicht nur der Missbrauch ist furchtbar, sondern grade der Umgang damit sorgt für den Vertrauensverlust in die Kirche“, schreibt eine Nutzerin.

Das Bistum Hildesheim will mit Matthias Eggers einen beliebten Pfarrer kaltstellen, der die schleppende Aufarbeitung des Themas sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche kritisiert: Diesen Eindruck haben im Landkreis Wolfenbüttel derzeit nicht wenige. Nicht nur in der St. Petrus-Gemeinde, deren Seelsorger der 54-Jährige bisher ist. Noch, muss man sagen, wenn man den Äußerungen folgt, die Bischof Heiner Wilmer in einem Gespräch mit Eggers getätigt haben soll.

Wie der Bischof dem Pfarrer gedroht haben soll

Wilmer hatte den Pfarrer am Abend des 23. Mai aufgefordert, freiwillig aus dem Amt zu scheiden und künftig lediglich als Priester und Seelsorger zu arbeiten, bestätigt die Pressestelle des Bistums. Tritt Eggers nicht zurück, behalte sich der Bischof ein Amtsenthebungsverfahren vor, sagen zwei Zeuginnen, die bei dem Personalgespräch dabei waren. Weil er „dem Volk Gottes großen Schaden zugefügt“ habe. Offiziell bestätigen will das Bistum diesen Teil nicht.

Doch der Widerstand in Wolfenbüttel ist groß – und er wächst: Fast 1000 Unterschriften sammelte man dort bereits gegen Eggers‘ angedrohte Demission. Ebenso viele Menschen kamen zum sonntäglichen Gottesdienst, um den Pfarrer zu unterstützen und gegen das Vorgehen von Bistum und Bischof zu protestieren. Neben dem Bürgermeister solidarisierte sich auch die CDU in Stadt und Landkreis mit dem Pfarrer, die Landrätin meldete sich zu Wort, der evangelische Propst Dieter Schultz-Seitz zeigt sich erschüttert. „Mir hat der Pfarrer keinen Schaden zugefügt“, ist eine Devise des Protests.

Auch interessant

Zwei Wochen Bedenkzeit hat das Bistum dem Pfarrer in dem Personalgespräch zugebilligt. Wobei: „Das war kein Gespräch, das war eine Urteilsverkündung“, sagt Christiane Kreiß, die Verwaltungsleiterin der St. Petrus-Gemeinde. Die Juristin arbeitet seit Jahren mit Eggers zusammen und begleitete ihn zum Gespräch mit dem Bischof.

Offenkundig hängt die Aufforderung zur Amtsniederlegung mit der kritischen Haltung des 54-Jährigen zusammen. Fünf Tage, bevor er zum Bischof zitiert wurde, gab Eggers der Hildesheimer Zeitung ein Interview. Darin prangerte er die zögerliche Aufarbeitung von Missbrauchsfällen an. Ein Interview mit Sprengkraft. Und Sätzen wie diesem: „Der Wille zur schonungslosen Aufklärung und Aufarbeitung ist nirgends wirklich vorhanden. Es gibt viele schöne Worte, aber immer nur so viele Taten, bis die Öffentlichkeit das Interesse verliert.“ Auch gegen seinen Arbeitgeber teilte er aus.

„Seit 14 Jahren kündigten die Bischöfe in Hildesheim an: Wir drehen jeden Stein um. Aber sie tun es nicht.“ Matthias Eggers

Zwar sei das Bistum Hildesheim in der Aufarbeitung weiter als andere Bistümer – oder die evangelische Kirche. „Aber dass eine andere Kirche noch weniger tut, ist keine Rechtfertigung“, bekräftigte Eggers im Gespräch mit unserer Zeitung. „Seit 14 Jahren“, sagt der Pfarrer, „kündigten Bischöfe in Hildesheim an: Wir drehen jeden Stein um. Aber sie tun es nicht.“ Das habe Amtsinhaber Wilmer bei seinem Antritt 2018 gesagt, genau wie sein Vorgänger.

„Es gibt schon länger einen Konflikt mit dem Bistum, weil der Pfarrer eine gründliche Aufarbeitung fordert.“ Christiane Kreiß

Ein Vorwurf, den der Pressesprecher des Bistums, Volker Bauerfeld, bestreitet. Er verweist auf zwei Aufarbeitungsstudien zur Aufdeckung von sexualisierter Gewalt. Eine dritte Studie sei jüngst ausgeschrieben worden. Bauerfeld bezeichnet Eggers öffentliche Äußerungen als überzogene Pauschalkritik. „Wenn es etwas gibt, wo er sagt: Da können wir besser werden – dann weiß er, an wen er sich wenden muss.“ Wobei der Pfarrer sagt: „Genau das mache ich seit Jahren.“

Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim, soll dem Pfarrer aus Wolfenbüttel mit Amtsenthebung gedroht haben. © dpa | Julian Stratenschulte

Der Bischof selbst steht für ein Gespräch zum Thema „derzeit nicht“ zur Verfügung. Sein Bistumssprecher verweist darauf, das Personalgespräch mit dem Wolfenbütteler Pfarrer sei bereits vor dem Interview anberaumt worden. Zudem sei der 54-Jährige seit 2006 in der Lessingstadt aktiv. „In der Regel wechseln Pfarrer nach 10 bis 12 Jahren die Gemeinde.“

Was Betroffene von Missbrauch zum Vorgehen des Bistums sagen

Also alles ganz normal? Tatsächlich hat man Eggers keine neue Stelle angeboten. Vielmehr soll er „ohne Leitungsfunktion“ tätig sein. Eine Degradierung also. Weiter soll der Bischof gesagt haben: Kommt es zum Amtsenthebungsverfahren, sei Eggers für das Bistum „verbrannt“.

Eine eindeutige Drohung, sagt Nicole Sacha, die zweite Zeugin des Gesprächs in Hildesheim. Sie gehört zur Petrusgemeinde – weiß aber auch auf anderer Ebene, wovon Eggers spricht. Sacha engagiert sich im Rat der Betroffenen sexualisierter Gewalt im Kontext der katholischen Kirche und sitzt in der Aufarbeitungskommission. Sie sagt: „Seine Kritik ist hart. Aber er hat Recht.“

Kaum jemand wisse so viel über das Thema wie Eggers. Gleichzeitig ist er eine Vertrauensperson für viele Opfer. „Er hat mit sich gerungen, ob er mit der Kritik nach außen geht. Aber irgendwann sagte er: Ich kann nicht mehr anders.“ Der Betroffenenrat Nord solidarisierte sich in einer Stellungnahme mit Eggers und forderte Bischof Heiner Wilmer auf, „sein Ultimatum zu überdenken“.

Kein echter Wille zur Aufarbreitung in der katholischen Kirche?

Sachas Eindruck: „Die katholische Kirche denkt in Jahrhunderten.“ Ohne öffentlichen Druck lasse der Wille zur Aufarbeitung beim Thema Missbrauch schlagartig nach. Hinter verschlossenen Türen höre man immer wieder den Satz: „Nicht schon wieder dieses Thema.“ Bistumskenner bestätigen das: „Man tut nach außen so, als würde man in Sachen Aufarbeitung alles tun – nach innen aber wird der Mantel des Schweigens ausgebreitet.“ Eggers sei ein „absolut integrer Gewissensmensch“ – und deshalb unbequem.

Der Konflikt schwelt bereits seit längerem: Im Frühjahr äußerte Pfarrer Eggers bei einer öffentlichen Sitzung Kritik an Hildesheimer Weihbischof Heinz-Günter Bongartz. Der sei zur Firmung in seiner Gemeinde nicht willkommen, weil er aus seiner Sicht als früherer Personalverantwortlicher nicht alles getan habe, um die Taten von Georg M. aufzuklären. M. hatte sich in seiner Zeit als Ruhestandspfarrer in Wolfenbüttel an Kindern vergangen – wie bereits in anderen Gemeinden. Eggers und die Pfarrei machten das 2020 öffentlich. Durchaus gegen den Widerstand des Bistums, sagt er.

„Man will jemanden rauswerfen, der sich für die Aufarbeitung von Missbrauch einsetzt – was ist denn das für ein Zeichen?“ Jakob Sacha (18)

Einer von vielen Steinen, die Eggers zufolge nicht umgedreht wurden. Er kritisiert, dass das Bistum die Namen weiterer Tatverdächtiger bis heute nicht öffentlich nennt – etwa aus dem direkten Umfeld des einstigen Bischofs Heinrich Maria Janssen. In seinem Blog unter dem Titel „Licht ins Dunkel“ schreibt Eggers: „In der Gesamtschau zeigt sich aus meiner Perspektive, die ich hier offenlege, wie monströs das Ausmaß der Verbrechen ist.“ Es sei an der Zeit, das Schweigen zu brechen. Veröffentlicht wurde der Text am 15. Mai.

Das Kirchenvolk in Wolfenbüttel befindet sich derweil auf den Barrikaden: „Man will jemanden rauswerfen, der sich für die Aufarbeitung von Missbrauch einsetzt – was ist denn das für ein Zeichen?“, empört sich Schüler Jakob Sacha (18), seit fast zehn Jahren Ministrant in St. Petrus und Sohn von Nicole Sacha.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von M I N I S T R A N T E N (@minis_wf) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Er und weitere Messdiener hatten über soziale Netzwerke zur Unterstützung des Pfarrers aufgerufen und auch Wolfenbüttels Bürgermeister in Kenntnis gesetzt – mit großer Resonanz. „Wir haben aus ganz Deutschland Rückmeldungen.“ 73 aktuelle und ehemalige Ministranten der Pfarrei waren am Sonntag in der Kirche. Ihre Botschaft stand auf einem Plakat: „Wenn Matthias geht, gehen wir auch.“ Eggers sei der Grund, warum St. Petrus als Vorzeigegemeinde gilt. Gläubige, die der Kirche den Rücken gekehrt hatten, kamen seinetwegen zurück. Schilderungen, die man auch von anderen hört.

Was Wolfenbüttels Landrätin zur Reaktion des Hildesheimer Bischofs sagt

Unterstützung erhält der Geistliche auch von Wolfenbüttels Landrätin Christiana Steinbrügge. Die Sozialdemokratin erklärte: „Die Reaktion von Bischof Wilmer auf das mutige und nötige Engagement von Pfarrer Eggers halte ich für deutlich überzogen.“ Sein Anliegen sei es, Vorfälle sexualisierter Gewalt unvoreingenommen aufzuklären. „Eine vollständige und ehrliche Aufarbeitung ist wichtig für die Opfer und muss nicht zuletzt auch im Interesse des Bistums liegen, um als Kirche moralisch glaubwürdig zu bleiben.“

Und Oderwalds Samtgemeindebürgermeister Marc Lohmann (parteilos) erklärt: „Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Pfarrer Eggers entbehrt jeglicher Grundlage und erweckt den Eindruck, mundtot gemacht zu werden. Wie isoliert die Meinung des Bistums Hildesheim ist, zeigt auch die beeindruckende Solidarität, die Pfarrer Eggers aus der Gesellschaft durchweg erfährt.

Der Pfarrer ist überwältigt von so viel Zuspruch. „Damit hätte ich nie gerechnet.“ Doch wie geht es weiter? Ob er der Rücktrittsforderung nachkommt, will er in den kommenden Tagen entscheiden. „Es gibt eine Tendenz.“ Mehr will er aktuell nicht sagen – sondern beten und sich mit anderen beraten.

Die ersten 900 Solidaritätsunterschriften hat Sacha mit einer Delegation noch am Sonntag ins Bistum nach Hildesheim gebracht. Dort reagiert man auf die Äußerungen aus der Gemeinde am Montag nur knapp. Sprecher Bauerfeld: „Der Ball liegt jetzt bei Pfarrer Eggers.“

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: