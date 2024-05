Neuerkerode. Tausende Besucherinnen und Besucher kommen zum Sommerfest in das inklusive Dorf und lassen sich unterhalten von Musik, Kunst und Spielen.

Soll es erst eine Bratwurst sein oder lieber die belgische Waffel mit Eis? Schauen wir zunächst beim Riesen-Trampolin vorbei oder kaufen wir noch schnell die große Kiste voll mit Gartenpflanzen? Sollten wir erst die Hüpfburg ansteuern oder lauschen vor einer der Bühnen der Live-Musik? Vielleicht wäre es doch besser, dem bunten Treiben aller Menschen von Jung bis Alt, ob mit oder ohne Rollstuhl, von einer Partybank an einem der viele Essensstände in Ruhe zuzusehen. Vor Entscheidungen wie diesen standen wahrscheinlich sehr viele Besucher des Sommerfestes im inklusiven Dorf Neuerkerode. Das Gute dabei: Eigentlich war jede Entscheidung die Richtige – dies zeigte ein Blick in die fröhlichen und glücklichen Gesichter aller Beteiligten, egal ob Besucher, Bürger oder Schausteller.

„Das Sommerfest ist für alle hier, egal ob Gast oder Bewohner, ein Höhepunkt des Sommers“, sagte Tobias Henkel, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, kurz ESN. Kurz zuvor hatte Henkel von der Bühne auf dem Dorfplatz aus unter Beifall der Gäste das Sommerfest offiziell eröffnet.

Sommerfest in Neuerkerode: Hobby-Gärtner haben derzeit Hochsaison

Viele Menschen mit und ohne Behinderung genossen das Programm, Inklusion wurde gelebt. Sonnenschein pur, viele Türen sperrangelweit offen, Musik, Kunst, Spiele und Gespräche und überall herrschte nur gute Laune. Schon früh am Tag zeigte sich reges Treiben rund um den Neuerkeröder Dorfplatz und an den umliegenden Straßen. Dass Hobby-Gärtner derzeit Hochsaison haben, zeigte sich auf dem Pflanzenmarkt, auf dem sich lange Schlangen bildeten. Besonders gefragt: Paprika-, Auberginen- und Tomatenpflanzen, Kräutertöpfe, aber auch die bunten Einbegonien.

Neuerung beim Neuerkeroder Sommerfest: Erstmals im Angebot war die überdimensional große Trampolinsprung-Anlage. © FMN Niedersachsen | Jörg Kleinert

Heiß begehrt, allerdings überwiegend bei den jüngsten Gästen, war das Bungee-Trampolin. Überschläge, Leichtigkeit, Saltos, Schwerelosigkeit – für viele war es auf vier Sprungflächen in bis zu sieben Metern Höhe das ultimative Erlebnis. Die garantierten Höhenflüge sahen zwar spektakulär aus, waren aber keinesfalls gefährlich, denn je zwei Gummiseile fingen die Springer immer wieder sanft auf und sorgen so für ein kontrolliertes Aufkommen im Zentrum des Trampolins.

Profi Raphael Ejimofor (rechts) von den Basketball Löwen Braunschweig zeigte den Fans beim Sommerfest in Neuerkerode nicht nur den richtigen Umgang mit dem Ball, sondern erfüllte den zumeist jungen Fans jeden Autogrammwunsch. © FMN Niedersachsen | Jörg Kleinert

Sportlich ging es am Kastanienweg nahe der Neuerkeröder Peter-und-Paul-Kirche zu. Die Erstliga-Profis der Basketball Löwen Braunschweig waren mit einem kleinen Tross aus Spielern und Coaches angereist und brachten Interessierten das kleine ABC des Basketballs bei, Raphael Ejimofor, Kostas Papazolglou und Nikola Tomic schrieben zudem geduldig Autogramme und stellten sich für Selfies zur Verfügung.

Viele Stände beim Sommerfest in Neuerkerode

Eins war dagegen wie immer: Viele Stände wurden von Mitarbeitenden der Stiftung oder von Wohngruppen aus Neuerkerode unter Beteiligung von Bürgern mit geistiger Behinderung gestaltet, viele weitere Stände von externen Schaustellern betrieben. Auch ins Bühnenprogramm waren die Dorfbewohner eingebunden, so zum Beispiel die Neuerkeröder Band „Hand in Hand“, die musikalisch zwischen Rock und Pop wandelte. Doch auch externe Künstlerinnen und Künstler sorgten für Unterhaltung. Auf den Bühnen auf dem Dorfplatz, in der Scheune und im Kastanienhof traten unter anderem das Braunschweiger Duo Andy Bermig und Gizem Öztoprak, die Straßenmusiker von Crepes Sucette oder „Gerd der Gaukler“ mit zahlreichen Tricks auf.

