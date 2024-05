Wolfenbüttel. Es gab eine Protestaktion für Pfarrer Matthias Eggers, den der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer zum Rücktritt aufgefordert hat.

Als Pfarrer Matthias Eggers am Dreifaltigkeitssonntag in der überfüllten St.-Petrus-Kirche ans Rednerpult tritt, da braust spontaner Applaus für den Pfarrer auf. Die meisten Gottesdienstbesucher hatten sich zuvor vor der Kirche an einer Unterschriftenaktion mit der Überschrift „Mir hat Pfarrer Eggers keinen Schaden zugefügt!“ beteiligt.

Damit reagieren die Organisatoren dieser Unterschriftenaktion auf eine Aussage des für Wolfenbüttel zuständigen Hildesheimer Bischofs Heiner Wilmer, der Eggers vorgeworfen hat, er habe mit seiner öffentlichen Kritik an einer weiterhin zu zögerlichen Aufarbeitung von Missbrauchsfällen „dem Volk Gottes großen Schaden zugefügt“.

Wolfenbütteler Pfarrer: Bischof Wilmer hat Verantwortung aus der Hand gegeben

Dem katholischen Bischof Heiner Wilmer hatte Eggers vor einigen Tagen in einem Gespräch mit der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung vorgeworfen, Verantwortung aus der Hand gegeben zu haben. Eigentlich hätten die Deutsche Bischofskonferenz und der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2020 vereinbart, dass jede Diözese eine Aufarbeitungskommission einsetzt. „Bischof Heiner Wilmer hat sich aber dafür entschieden, eine Kommission auf Metropolie-Ebene einzusetzen“, berichtete Eggers.

Auch Transparente zum Konflikt zwischen Bischof Wilmer und Pfarrer Eggers waren vor der Kirche zu sehen. © FMN | Karl-Ernst Hueske

Eine ehrenamtliche Kommission mit Zuständigkeit für die Bistümer Hildesheim, Osnabrück und das Erzbistum Hamburg sei aber kein guter Weg und zudem völlig überfordert, meinte der seit Jahrzehnten in Wolfenbüttel tätige Pfarrer, der zudem der Zeitung gesagt hatte: „Der Wille zur schonungslosen Aufklärung und Aufarbeitung ist weiterhin nirgends wirklich vorhanden.“ Es gebe überall zwar viele schöne Worte, aber immer nur so viele Taten, bis die Öffentlichkeit das Interesse verliere. Aufklärung werde nur dann vorangetrieben, wenn Druck durch die Öffentlichkeit oder Betroffene aufgebaut werde.

Bischof Wilmer forderte Eggers auf, sein Amt aufzugeben

Diese Kritik hatte dazu geführt, dass Bischof Heiner Wilmer in einem persönlichen Gespräch Pfarrer Eggers gebeten hat, freiwillig eine Auszeit zu nehmen und sein Amt als Pfarrer der Pfarrei St. Petrus zur Verfügung zu stellen. Andernfalls behalte er sich vor, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.

Diese Ankündigung hatte die Pfarrei in Aufruhr versetzt, wie Maria Kröger vom Kirchenvorstand der Gemeinde am Sonntag mitteilte. Seit dem Bekanntwerden dieser Androhungen habe es einen Sturm der Solidarität und der Empörung gegeben, berichtete Kröger, die zudem feststellte: „Laien kämpfen seit Jahrzehnten um Veränderungen in der katholischen Kirche.“ Aber wirkliche zeitnahe Veränderungen seien nicht erreicht worden. Das gelte auch für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle.

Zahlreiche Gemeindemitglieder beteiligten sich an der Unterschriftenaktion für Pfarrer Matthias Eggers. © FMN | Karl-Ernst Hueske

Diözesanrat: Bischof Wilmer sollte Eggers‘ Vorwürfe neutral prüfen lassen

Spontaner Beifall brauste auf, als Kröger erklärte, dass der Vorwurf des Bischofs, Pfarrer Eggers habe der Kirche Schaden zugefügt, „abstrus“ sei. Die Rednerin kündigte eine Sondersitzung der Gemeindegremien an, um zu klären, wie der Dialog mit dem Bistum wieder aufgenommen werden kann. Kröger stellte abschließend fest: „Der christliche Glaube bietet gerade in der heutigen Zeit eine wichtige Orientierung für die Menschen. Dazu braucht es manchmal aber auch ungewöhnliche Schritte.“

Eine Vertreterin des Diözesanrates, des höchsten ehrenamtlichen Gremiums in der katholischen Kirche, erklärte anschließend, dass der Rat eine Stellungnahme verfasst habe. Darin heißt es, dass der Konflikt zwischen Bischof und Pfarrer Eggers „mit großer Sorge zur Kenntnis“ genommen worden sei. Der Rat empfahl dem Bischof zudem, die von Eggers geäußerten Vorwürfe neutral untersuchen zu lassen und bis zum Abschluss der Untersuchungen die angekündigten personellen Maßnahmen ruhen zu lassen.

Wolfenbüttels Bürgermeister: Androhung des Amtsenthebungsverfahrens ist völlig überzogen

Auch Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic (parteilos) hat sich in einem offenen Brief an den Bischof zu dem Konflikt geäußert. Darin heißt es wörtlich: „Ich glaube, dass Pfarrer Eggers durch sein mutiges Handeln und seine Bereitschaft, Missstände öffentlich anzusprechen, einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung von Missbrauchsfällen leistet und nicht, wie Sie behaupten, ,dem Volk Gottes großen Schaden zugefügt‘ hat.“ Die Androhung des Amtsenthebungsverfahrens bezeichnete Lukanic als „völlig überzogene Reaktion“.

Die St.-Petrus-Kirche in Wolfenbüttel konnte am Sonntag den Andrang aller Gemeindemitglieder gar nicht fassen. Einige mussten auch vor der Kirche ausharren. © FMN | Karl-Ernst Hueske

Er beendete seinen offenen Brief an den Bischof mit den Worten: „Ich bin erschüttert über die Entwicklung und fordere Sie auf, im Sinne aller Betroffenen den Diskurs zu führen und ihn nicht etwa durch personelle Maßnahmen zu beenden. Sie zementieren die Sprachlosigkeit der Opfer, wenn Sie ihnen die Stimme, die ihnen durch Fürsprecher wie Herrn Eggers gegeben wird, angreifen und befördern die Verschwiegenheit der Täter.“

Pfarrer Eggers: Opfer sexueller Gewalt brauchen unsere Unterstützung

Vor der Gemeinde äußerte sich nun auch Eggers zu den Vorgängen. Er erklärte, dass es ihm nicht um seine Person gehe, sondern um die gemeinsame Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, von denen auch die katholische Wolfenbütteler Gemeinde durch Vorwürfe gegen den inzwischen verstorbenen Pfarrer Georg M. betroffen ist. Eggers, der nicht mit einer so heftigen Reaktion des Bischofs gerechnet hatte, betonte, dass es schwierig gewesen sei, gegenüber dem Bischof die Wahrheit zu sagen, aber: „Die Opfer sexueller Gewalt brauchen unsere Unterstützung.“

Er selbst klebe nicht am Amt, habe sich aber noch nicht entschieden, wie er reagieren werde. Bis zum 7. Juni hat ihm der Bischof Zeit für seine Entscheidung gegeben. Am Dienstag wolle er ein Beratungsgespräch führen, ehe er sich dann entscheiden werde. Seine 80-jährige Mutter habe ihm schon geraten: „Das musst Du jetzt durchziehen.“ Pfarrer Eggers erklärte abschließend, dass der Bischof eigentlich stolz auf eine so kritische Gemeinde wie in Wolfenbüttel sein könne. Ehe er Bischof geworden sei, habe Wilmer selbst in einem Buch noch geschrieben: „Der Mensch ist ein Aufständiger.“

