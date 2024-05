Wolfenbüttel. Ein gesichertes Motorrad haben Diebe in Wolfenbüttel gestohlen. In der Woche zuvor wurde im Landkreis außerdem ein Anhänger gestohlen.

Einen blau-weißen Motorroller haben unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag gestohlen. Nach Angaben der Polizei stand das Motorrad gesichert vor einem Wohnhaus in der Straße Am Rodeland in Wolfenbüttel. Entwendet haben der oder die Täter den Roller der Marke Yamaha zwischen 22 Uhr am Freitag und 9 Uhr morgens am Samstag.

Anwohner oder Spaziergänger, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei Wolfenbüttel um Hinweise unter der Nummer (05331) 9330.

Kreis Wolfenbüttel: Diebe stehlen Anhänger in Semmenstedt

Nicht nur ein Motorrad wurde gestohlen – bereits in der Woche zuvor haben unbekannte Täter einen Anhänger gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl am Samstag, 18. Mai, zwischen 0.10 und 2.30 Uhr. Der Aluminium-Kastenanhänger war auf dem Gelände der Tankstelle in Semmenstedt, An der Alten Mühle 1, links neben dem Kartoffelstand abgestellt. Auch in diesem Fall bitten die Beamten um Mithilfe. Hinweise nehmen sie unter den Nummern (05332) 946540 oder (05331) 9330 entgegen.

Wolfenbüttel: Unbekannter beschädigt geparktes Auto im Vorbeifahren

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Wolfenbüttel ein am Schlossplatz geparktes Auto auf der hinteren linken Seite beschädigt – vermutlich im Vorbeifahren am Samstagabend (25. Mai) zwischen 21.30 und 21.35 Uhr. Der weiße Pkw Mercedes-Benz war vor Haus Nummer 8 am Straßenrand abgestellt worden. Augenzeugen können Hinweise telefonisch unter der Nummer (05331) 9330 an die Polizei Wolfenbüttel weitergeben.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red