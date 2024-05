Wolfenbüttel. Der Verein „Chancen Geben“ präsentiert einen zerstörten Krankenwagen, um auf Brutalität und Kriegsverbrechen aufmerksam zu machen.

Mit einem zerschossenen ukrainischen Rettungswagen will der Verein „Chancen Geben“ auf die Gräuel des Krieges in der Ukraine und auf russische Kriegsverbrechen aufmerksam machen. Der Verein präsentiert das Fahrzeug am Freitag, 31. Mai, zwischen 9 und 17 Uhr in Wolfenbüttel in der Fußgängerzone am Löwentor. „Die Idee ist, mithilfe des Krankenwagens zu erzählen, wie die Russen gezielt Zivilisten angreifen und die ukrainische Infrastruktur zerstören“, sagt Maryna Schwerdt vom Verein „Chancen Geben“: „Uns geht es darum, dass die Verbrechen gegenüber der Bevölkerung deutlich werden“, betont Schwerdt: „Man sieht ganz deutlich Einschusslöcher in der Windschutzscheibe, direkt dort, wo der Fahrer saß, und auch weiter in der Mitte, wo der Patient lag. Es wird ganz deutlich, dass man die Menschen töten wollte“, berichtet sie empört.

Rettungswagen aus der Region Charkiw steht in Wolfenbüttel

Das Fahrzeug stellt ein gemeinnütziger deutscher Verein namens Fellas for Europe zur Verfügung, der humanitäre Hilfe für die Ukraine organisiert. Eingesetzt wurde der Krankenwagen in Derhatschi, einer kleinen Stadt in der ukrainischen Region Charkiw, nahe der Grenze zu Russland. Im März 2022 hätten russische Streitkräfte dort medizinische Einrichtungen und Wohnhäuser mit Sprengwaffen und Streumunition angegriffen, berichtet der Verein auf seiner Internetseite. Der Rettungswagen sei bei der Ausfahrt zum Einsatz beschossen worden. Der Fahrer sei dabei verletzt, das Fahrzeug zerstört worden.

Der Ausfall des Rettungswagens sei für die Menschen in Derhatschi ein großer Verlust gewesen. Als einziges allradgetriebenes Fahrzeug des Krankenhauses habe er auch die vom Krieg zerstörten Straßen passieren können, um verletzte Menschen aus der Region zu evakuieren.

RTW in Wolfenbüttel geht auf Initiative einer ukrainischer Politikerin zurück

Eine ukrainische Politikerin habe die Initiative ergriffen und den Wagen zunächst als Mahnmal für die Kriegsverbrechen in Kiew ausgestellt. Nun werde er auf einer Tour in verschiedenen Städten in Europa präsentiert. Der Verein berichtet von 40 verschiedenen Stationen allein im Jahr 2023.

Mit der Aktion in Wolfenbüttel sollen Spenden gesammelt werden

Mit der Aktion sollen auch Spenden gesammelt werden, um neue Rettungswagen und medizinische Hilfsmittel für das Krankenhaus in Derhatschi zu kaufen. Laut Maryna Schwerdt war der nach dem ukrainischen Wort für Immergrün Barwinka getaufte Wagen bereits in Braunschweig zu sehen. Nach der Präsentation in Wolfenbüttel soll er in Wolfsburg gezeigt werden.

Der von Wolfenbüttelern und aus der Ukraine Geflüchteten gegründete Verein „Chancen Geben“ setzt sich für die Integration geflüchteter Menschen ein und engagiert sich außerdem in der Ukrainehilfe.

