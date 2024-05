Wolfenbüttel. Die offene Pforte bietet Gartenfreunden viele Gelegenheiten, fremde Gartenwelten zu entdecken. Wir stellen Ihnen ein Paradies vor.

Man könnte sagen, der Garten von Astrid Schecker-Loch und ihrem Mann Hans-Peter Loch sei ein Erlebnis. Das würde dem ganzen Ambiente aber keinesfalls gerecht: Es ist ein bunter, ein farbiger Strauß vielfältigen Erlebens.

Er liegt im Bereich, in dem früher einmal die Gärtner Wolfenbüttels ihre Streckhöfe, Gemüse- und Blumenfelder hatten. Davon sieht man heute wenig. Kaum etwas. Irrtum. Hin und wieder schiebt sich bei den Lochs im Garten einmal ein Spargel durch den Boden. Wohl ein Gruß der Gärtner von damals.

Der frühe Sommer ist jetzt sichtbar und greifbar. Das bedeutet, auch die Tradition der offenen Pforte, der offenen Gärten in der Region ist wieder präsent.

Astrid Schecker-Loch und Hans-Peter Loch lassen mich ihren Garten anschauen. Sie gehören zu den Gartenbesitzern, die ihre Gärten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt öffnen, sondern gern nach telefonischer Absprache. Gehen wir also hin, in die Straße Am Forst.

Wolfenbütteler Kiwibäume haben in letzten Jahr 20 Kilo Früchte erbracht

Seit 20 Jahren haben sie ihr Wohnhaus dort. Und Astrid Schecker-Loch, die Künstlerin, auch ihr Atelier. „Damals, wo heute unser Wintergarten ist, stand ein Carport. Die Zufahrt war gepflastert. Ein paar Bäume standen herum und Rosen, umgeben von viel Rasen“, erinnert sich Astrid Schecker-Loch.

Dann haben die Lochs Hand angelegt. Die Rosen wurden versetzt, einige der Bäume entnommen, neue Bäume wurden gepflanzt. Eine Holländische Ulme steht jetzt im Garten und eine Buche, ein Ahorn, ein Kiwi. Die Kiwibäume, die sich mächtig am Hausgiebel emporranken, haben in letzten Jahr 20 Kilo Früchte erbracht. Aus Sämlingen sind mittlerweile Bäume geworden.

Für Astrid Schecker-Loch und Hans-Peter Loch eine Oase der Ruhe: Bonsai, Bambus und Trockenmauer. © FMN | Stephan Querfurth

Der Bambus ist mehr als vier Meter hoch und die Trauerweide beherbergt unter ihrem Blätterdach eine Sitzecke. An den Zweigen der Weide schaukeln eine Kaffeekanne und anderes Geschirr. Die Lochs mögen Kunst im Garten und Kreativität. Ein alter Hydrant steht da, einmal von der Stadt geschenkt. Jetzt verrichtet er seinen Dienst als Leuchte. Und so manches anderes künstlich angerostete Ding findet sich hinter Buschwerk oder in Gezweig: hier als Lampe, dort als Skulptur. Metallstaub und Acryl machen so aus Unscheinbarem Besonderes. Und daneben ein Blütenhartriegel oder eine Funkie.

Bonsai: Fernöstliche Kunst in einem Garten in Wolfenbüttel

Und apropos Kreativität: Gerade paaren sich in einer gelben Rosenblüte zwei grünschillernde Rosenkäfer.

Ihre Arbeitsteilung definiert der ehemalige Kinderarzt Hans-Peter Loch so: „Meine Frau ist für das Feine zuständig, ich fürs Grobe. Wir teilen uns das.“

Auch hier ist der unbefangene Beobachter geneigt, eine Einschränkung zu sehen: Grob ist keinesfalls der eine Akzent, den Hans-Peter Loch im Rahmen seiner Gartenkultur setzt – die Pflege, Zucht und Aufzucht seiner Bonsais. Gut 100 Stück mögen es sein, die überall in ihren Schalen im Garten und am Haus stehen. Und nochmal so viele Pflanzen, die auf Anzucht warten.

Bonsai, das ist die fernöstliche Kunst, in kleinen Gefäßen Bäume und Sträucher klein gehalten zu züchten. Eine Aufgabe, die oft länger als ein Menschenleben dauert. Teils hat sie Hans-Peter Loch selbst gezüchtet, teils hat er sie weitergezüchtet. Eine Linde findet sich dabei, eine Birke, ein ganzer Wald aus Fikusstämmen. „Die sind etwa 50 Jahre alt“, höre ich. Und auch Olivenbäume, Pfeffersträucher oder eine Korkeiche. „Eigentlich aus jedem Gehölz kann man einen Bonsai machen“, weiß er. Aus einer Dachrinne wurde Vogelbeere geborgen.

13 Gärten öffnen in dieser Saison in Stadt und Kreis Wolfenbüttel noch die Pforten

Die Bonsais sind aber nur Teil des Gartens. Wie auch der Klatschmohn oder die Rosen. Die Lochs bringen sich viel von unterwegs mit, was sie sehen, was dem Garten gefallen könnte. Bizarre Baumwurzeln oder Astfiguren ebenso wie Hühnergöttersteine, die dann aufgefädelt an einem Baum hängen, wie ein steinernes Windspiel. Der Garten verändert sich, wandelt sich von Saison zu Saison. Gepflasterte Wege sind nur dort, wo sie unbedingt nötig erscheinen, sonst geben Trittsteine Halt. Auch nachts lebt der Garten. Mit seiner Nachtkamera hat Hans-Peter Loch schon Fuchs, Waschbär und Igel fotografiert.

13 Gärten öffnen in dieser Saison, vorwiegend im Juni, in Stadt und Kreis Wolfenbüttel noch die Pforten für Besuchende zu festgelegten Terminen oder nach telefonischer Absprache. Unter www.offenepforte-braunschweig.de sind alle Termine bis Oktober abzurufen.

