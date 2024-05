Wolfenbüttel. Die Erdbeersaison hat begonnen. In Evessen bauen die Halbhubers zehn Sorten an. Hier lesen Sie, wo Sie selbst Erdbeeren pflücken können.

Schon der erste Blick ist eine Verlockung. Die Sonne scheint, ein leichter Wind weht über das Feld zwischen Evessen und Erkerode, am Straßenrand steht ein kleiner Verkaufsstand. Daneben hat die Familie Halbhuber zwei große, rote Bärenfiguren platziert. Es ist Erdbeerzeit, und wer Zeit und Lust hat, kann die süßen Früchte auch selbst pflücken. Im Kreis Wolfenbüttel bieten gleich mehrere Landwirte die Möglichkeit zum Do-it-Yourself auf dem Feld an. Ich bin zum Selbstversuch nach Evessen gefahren und kann an einem milden Frühlingsvormittag neben der frischen Luft auch noch einen schönen Blick ins Tal und weiter Richtung Asse genießen.

Rumänische Erntehelfer packen bei Halbhubers in Evessen mit an

Die Erdbeer-Zeit ist kurz. Nur sechs bis acht Wochen im Jahr werden die süßen Früchte geerntet, erzählt Obstbaumeister Alexander Halbhuber. Wann es losgehe, hänge vom Wetter und von den einzelnen Sorten ab. Auf dem Feld der Familie Halbhuber hat die Ernte einige Tage vor Pfingsten begonnen. Zunächst seien nur die rumänischen Erntehelfer auf den schmalen Wegen zwischen den Pflanzreihen unterwegs gewesen. Seit Pfingsten sei das Feld auch für Selbstpflücker freigegeben.

Obstmeister Alexander Halbhuber zeigt: Leichte, luftdurchlässige Körbe sind für den Transport der Erdbeeren besser geeignet als Plastikeimer. © kr | Kai-Uwe Ruf

Die Profis starten immer vor den Freizeit-Erdbeer-Fans, erklärt der Obstbaumeister. Die jungen Pflanzen seien für Selbstpflücker weniger geeignet, weil sie nicht so viele Früchte tragen. Für die professionellen Erntehelfer sei das kein Problem. Sie gehen jeden Tag das ganze Feld ab und pflücken alle Früchte, die richtig reif sind. Die fauligen sortieren sie aus, den Rest lassen sie stehen.

Die Selbstpflücker gehen meist anders vor. Sie pflücken oft auch Früchte, die nur teilweise reif sind.

Damit der Erntegenuss für sie so groß wie möglich ist, sollen sie an den Pflanzen schon viele richtig rote, reife Früchte vorfinden. In den ersten Tagen der Erdbeerernte sei das nicht gegeben.

Drei Hektar groß ist das Erdbeerfeld der Halbhubers, das entspricht etwa der Fläche von sechs Fußballfeldern. Die Obstbauern haben es mit gelben Bändern in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Dadurch können sie Selbstpflückern leicht Empfehlungen geben, in welchem Block sie reiche Ernte finden werden.

Halbhubers berechnen Selbstpflückern 4,80 Euro pro Kilo

An diesem Vormittag ist nicht viel Betrieb. Marina Brandes steht gebückt zwischen zwei Reihen, nicht weit vom Verkaufsstand entfernt. Die Gilzumerin ist mit ihren Enkeln zum Erdbeerernten gekommen. Für den elfjährigen Mateo und den achtjährigen Tian ist das ein besonderes Erlebnis. Beide sind während ihrer Pfingstferien aus dem Schwarzwald zu Besuch gekommen. Bei ihnen Zuhause gebe es keine Angebote für Selbstpflücker, erzählt Marina Brandes. Entsprechend gut kam der Ausflug aufs Erdbeerfeld bei den Beiden an. „Das war gut. Es hat geschmeckt“, sagt Mateo und Tian nickt dazu.

Wer kein eigenes Transportkörbchen hat, kann eines beim Obsthof gegen Pfand ausleihen. © kr | Kai-Uwe Ruf

„Ihr sollt auch ins Körbchen ernten“, meint Marina Brandes kritisch zu ihren Enkeln, aber Petra Halbhuber lacht. „Naschen ist erlaubt und sogar erwünscht“, erklärt die Obstbäuerin: „Ich sage meinen Kunden immer: Vorher wird niemand gewogen und hinterher auch nicht.“

Generell halte sich der Verzehr während des Erntens ohnehin in Grenzen. Auf die Kalkulation des Preises wirke sich das keinesfalls aus. Die Halbhubers berechnen Selbstpflückern 4,80 Euro für das Kilo. Wer am Verkaufsstand von den Profis geerntete Erdbeeren mitnehmen möchte, muss 10 Euro für das Kilo bezahlen. Die Lohnkosten machen den Preisunterschied aus, erklärt Alexander Halbhuber. Man müsse die Zeit für das Pflücken berechnen. Bleibe das Wetter während der Erntezeit gut, sei es sogar möglich, dass der Preis für geerntete Früchte sinke, weil die Profis ihre Körbe dann schneller füllen könnten.

Große, saftige Früchte wecken die Lust aufs Naschen. © kr | Kai-Uwe Ruf

Erdbeere ist nicht gleich Erdbeere – das erfahre ich, bevor ich selbst mit dem Pflücken beginne. Die Halbhubers bauen zehn verschiedene Sorten an. Manche werden sehr früh reif, andere spät. So lässt sich die kurze Erdbeersaison etwas strecken. Ich habe die Wahl zwischen großen Früchten namens Asia und deutlich kleinen Flair-Erdbeeren. Petra Halbhuber macht auf den Unterschied aufmerksam. „Die Flair sind aromatischer und besser für Kuchen geeignet“, sagt sie. Als sich losziehe, kann ich frei wählen: In der Reihe links wachsen Asia, rechts gibt es Flair. Naschen ist erlaubt und sogar erwünscht, erinnere ich mich und mache den Geschmackstest. Flair ist meine Sorte, kann ich ganz sicher sagen, auch wenn es mit den kleinen Früchten deutlich länger dauert, ein Körbchen zu füllen.

Die Suche nach den schönsten Früchten

Es eilt ja ohnehin nicht. Erdbeeren pflücken ist entschleunigend. Während ich mich bücke, mit den Augen nach den schönsten Früchten suche, mit den Händen tastend prüfe, ob sie auch fest sind und dabei den unverwechselbaren süßen Duft einatme, vergesse ich, was um mich herum geschieht. Nur die Beeren zählen. Wie die Profis versuche ich, nur die wirklich Reifen mitzunehmen. Was ist eigentlich die beste Technik, frage ich mich. Soll ich besser knien oder mich zu den Beeren hinunterbücken? „Man muss es ausprobieren“, sagt Alexander Halbhuber lächelnd. Es gebe keine wirkliche Strategie. Am Ende zählt die Freude – die Entspannung und der Genuss der süßen Beeren.

Hier kann man selbst Erdbeeren pflücken Evessen: Obsthof Halbhuber, Hofladen am Feld zwischen Evessen und Erkerode, 8 bis 18.30 Uhr (geöffnet bis 19 Uhr), Telefon (05333) 449. Schladen: Erdbeeren aus Schladen, Ortsausgang Schladen in Verlängerung der Harzstraße, Montag bis Sonntag 7.30 bis 19 Uhr, Robert Vorlop (Gielde), Telefon (05339) 9471. Dorstadt: Hof Plumeyer, Erdbeerfeld am Ortsausgang Richtung Heinigen direkt an der Hauptstraße, Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr, Telefon (05337) 604. Winnigstedt: Hof Twelckmeyer, Erdbeerfeld zwischen Winnigstedt und Mattierzoll, Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 13 Uhr; Telefon (0151) 5871382, (Selbstpflücken hat noch nicht begonnen). Salzdahlum: Domäne Salzdahlum, Erdbeerfeld an der Tonkuhle am Ortsrand von Salzdahlum, Telefon (05331) 71308, (Selbstpflücken hat noch nicht begonnen).

