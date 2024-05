Wolfenbüttel. Ein Jahr nach ähnlichen Vorfällen brennt wieder ein Auto in der Straße Am Hillberge in Wolfenbüttel. Der Wagen hat nun einen Totalschaden.

Erneut hat am späten Mittwochabend ein abgestellter Pkw in der Straße Am Hillberge in Wolfenbüttel-Linden gebrannt – ziemlich genau ein Jahr, nachdem es dort schon einmal zu ähnlichen Vorfällen gekommen ist. Damals hatten zwei ähnliche Brände am 12. und 21. Mai die Anwohner der Parkplätze Am Hillberge beunruhigt. Damals brannten abgestellte Fahrzeuge vollständig aus, und danebenstehende Autos wurden beschädigt.

Den Brand am Mittwochabend brachte die Ortswehr Linden schnell unter Kontrolle. Dennoch wurde ein danebenstehendes Auto durch die Hitzestrahlung beschädigt. Das ausgebrannte Auto selbst erlitt einen Totalschaden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.