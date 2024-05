Wolfenbüttel. Beim Pfingstgottesdienst im Reitlingstal bei Evessen geht es um den Sinn von Pfingsten. Warum die Besucher das Ereignis schätzen.

„Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; es grünten und blühten Feld und Wald, auf Hügeln und Höhn…“ Man könnte meinen, Goethe habe das Reitlingstal beschrieben, als er diese Sätze vor 231 Jahren in seinem Epos „Reinecke Fuchs“ schrieb. Und heute? Angenehm warm ist dieser Pfingsmontag, verhaltener Sonnenschein liegt in der Luft. Die Gemeinden des Pfarrverbandes Schöppenstedt haben zum Pfingstgottesdienst auf die Terrasse der Waldgaststätte Reitling im Elm eingeladen - zum 21. Mal.

Pfarrer Joachim Hempel hat seinerzeit den ersten Gottesdienst im Reitlingstal abgehalten. Mehr als 20 Jahre hat er als Domprediger in Braunschweig gewirkt. Wortgewaltig. So ist es seine Art. Gerade hat er seinen 75-jährigen Geburtstag gefeiert.

Nicht in Kirchenbänken sitzen die Menschen, sondern auf Klappstühlen, an Terrassentischen, vor sich einen Milchkaffee, ein Pfingstbier, Wasser, Saft, einen Espresso. So an die 250 Gottesdienstbesucher werden es sein. Robert und Elisabeth sind aus Schöppenstedt mit Rädern gekommen. „Wir sind keine großen Kirchgänger“, sagt Robert, „aber hier zum Gottesdienst unter freiem Himmel sind wir schon öfter gewesen.“ „Es hat viel Stimmung, Aufbruch in die Zeit des Sommers“, ergänzt seine Frau. Auch Matthias und seine Frau sind mit Rädern gekommen. Aus Destedt. Das erste Mal wollen sie hier den Pfingstgottesdienst erleben. Aus Evessen sind Christa und Arno dabei. „Wir waren jedes Mal dabei, von Anfang an.“ Und Olaf: „Pfingsten so mal zu erleben, das geht schon irgendwie unter die Haut.“

Pfingsten steht für Aufbruch

Der Blick geht von der Terrasse hinüber zu den uralten Bäumen, zu den sattgrünen Wiesen mit ihren Weidezäunen, zum Wald. Pfingsten lebt mit dem Aufbruch, auch dem der Natur. Es gibt keine Rituale zu diesem zweitägigen christlichen Fest. Nicht wie Weihnachten und Ostern. Pfingsten, Fest ohne Geschenke, ohne schokoladige Pfingstochsen. Auf der Terrasse der Gaststätte stehen jetzt auch Altar mit Kruzifix und Taufkerzen. Drei Kinder werden in diesem Gottesdienst im Grünen getauft: Leonie, Till und Emma.

Die Eltern der kleinen Leonie sagen, sie hätten schon einmal den Gottesdienst im Grünen hier erlebt. „Deshalb haben wir uns für die Taufe in diesem wunderschönen Ambiente entschieden.“

Omas Kaffeekränzchen und die sozialen Medien

Der Schöppenstedter Propst Martin Cachej ist überzeugt: „Gott ist ein Gott der Großen, der Kleinen und der Pubertierenden. Wenn wir wie die Kinder wären, wäre unsere Welt wohl ein bisschen anders.“

Und da ist Joachim Hempel auch schon mitten in seiner Botschaft: „Wir brauchen Orte, die der Seele guttun.“ Nicht alles sei sozial verträglich, was sich in den sozialen Medien herumtreibe, so Hempel. Aber neu sei das nicht: „Omas Kaffeekränzchen kannte auch schon Häme und Bösartigkeiten. Nur die fanden nicht diese Reichweite. Geben wir also dem Heiligen Geist mit seiner Wahrheit, seiner Barmherzigkeit und seinem Frieden Gelegenheit, sich ordentlich auszubreiten.“ An die Täuflinge und deren Angehörigen gewandt, sagt er: „Von guten Mächten wunderbar getragen, erwarten wir für die Drei das, was kommen mag.“

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor Groß Dahlum unter Leitung von Dieter Baxmann.

