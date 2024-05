Wolfenbüttel. Mit „Acht Frauen“ geht es auf der Theaterbühne in Wolfenbüttel zurück in die 50er-Jahre - da fallen Masken, und es ist kein Naja-Abend.

Erstmal der Mord am Herrn des Hauses. Weihnachtszeit in den verschneiten französischen Bergen. Da hat die Familie mit den zwei Hausmädchen nicht mehr viel zu feiern. Und jetzt wird es ausschließlich feminin in dieser Krimikomödie „Acht Frauen“ im Lessingtheater Wolfenbüttel. Acht Frauen unter sich. Abgeschnitten von der Außenwelt beobachten sie sich, analysieren sich, spekulieren, misstrauen einander, geraten in Panik. Der Mörder ist also eine Mörderin. Und alle acht Frauen haben ein Motiv, stellt sich heraus.

Alle haben eine bislang geheime Vorgeschichte. Da werden Verletzungen wach, Lügen entlarven sich und Lebensträume entwickeln sich zu schillernden Seifenblasen und familiären Traumata. Intrigen, Gemeinheiten, Verdächtigungen, Beschuldigungen. Robert Thomas hat dieses Stück 1962 geschrieben.

Von wegen olle Kamelle mit 60 Jahren auf dem Buckel. Spritzig und witzig werden die aus zeitlicher Distanz nur schwer ertragbaren 50er- und 60er-Jahre. Diese satte Nachkriegsära in ihrer Selbstzufriedenheit hat der Autor schon damals aufs Korn genommen. Waren Frauen in der gehobenen Mittelschicht doch lediglich das beste Stück an seiner patriarchalischen Seite und sonst flinkes Püppchen im Gesamthausrat, kommen sie hier in ihren Rollen, jede für sich, ganz gut ohne Patriarchat aus. Familiäre Zwänge haben sie allerdings alle.

Blick in die Psyche ist Tanz auf dem Vulkan

Genüsslich packt der Autor Vorurteile, Stereotypen und Klischees in die rasant sich demaskierende Handlung. Da werden Werte plötzlich zu Makulatur und gesellschaftliche Larven den Personen entrissen. Von der idyllischen Familienshow zu Weihnachten bleibt da nichts mehr und zur Schau getragene Rollen lösen sich auf. Was da zu Tage kommt, lässt Beklemmung zurück. Der Blick in die Psyche ist ja oft ein Tanz auf dem Vulkan. Und ein Ende gibt es dann auch. Ob sich das als Lösung entpuppt?

Viel Charme und Esprit hat diese Krimikomödie, dieses Psychodrama. Es macht Spaß, diese bourgeoise Kleinbürgerschau zu erleben. Mit anderen Akzenten und Komponenten, etwas versetzten Flashlights, könnte sie direkt auch in der Jetztzeit spielen. So zeitlos sind Verletzungen, Lügengespinste und Rachegedanken. Die aktuelle „MeToo-Debatte“ im Filmfestival von Cannes lässt da so dicht grüßen, dass Lacher im Halse steckenbleiben.

Ausverkauftes Haus - verdienter Beifall im Lessingtheater

Filigran spielt das Ensemble der Theaterlust Produktions GmbH aus dem bayrischen Haag und gleichzeitig furios rasant und temporeich energiegeladen. Manchmal etwas schrill und burlesk, etwas überzeichnet, aber immer einfach toll. Die Inszenierung in der Regie von Thomas Luft erfährt ihren verdienten Beifall im ausverkauften Haus. Wieder und wieder.

Das Bühnenbild atmet das Morbide des Wertestabilen. Schön die Songeinlagen. Sie geben dem atemlos gespielten Stück etwas Atem. Die Kostüme sind aus der Klamottenkiste der frühen 60er und transportieren den Blick zunächst einmal ins schrill-monströs hausbackene Damals. Fazit: keinesfalls ein Naja-Theaterabend. Im Gegenteil: richtig amüsant und eben auch gegenwärtig.

