Wolfenbüttel. Ein weiterer Meilenstein der Sanierung des 400 Jahren alten Prinzenpalais ist geschafft. Hier erfahren Sie den aktuellen Stand der Dinge.

Zufrieden-optimistisch wirkt Jörg Bansen, Vorstandsmitglied der Wolfenbütteler Kulturinitiative TonArt. Grund genug hat er. Denn: Die Sanierungsarbeiten im Prinzenpalais an der Reichsstraße in Wolfenbüttel kommen voran. „Schritt für Schritt“, wie Jörg Bansen sagt. Jetzt ist der Einbau von insgesamt 33 neuen Innenfenstern in allen beheizten Räumen der oberen und unteren Etagen abgeschlossen.

33 neue Innenfenster für das Prinzenpalais in Wolfenbüttel

Die schlichten zweiflügligen Fenster ergänzen die historischen Außenfenster. Bansen geht davon aus, dass sie eine messbare Energieeinsparung bringen werden und das Raumgefühl durch weniger Lärm und Zugluftreduzierung verbessern werden. „Dass der Einbau dieser Fenster jetzt abgeschlossen ist, wurde durch ein großzügiges Angebot der Firma Derwein und Maak aus Lehre ermöglicht“, erklärt Bansen.

Gibt es weitere Projekte, die anstehen? „Da gibt es genügend“, sagt Jörg Bansen: Die historischen Türen des etwa 400 Jahre alten Gebäudes wollen aufgearbeitet werden, auch die Eingangstüren. Vorwiegend aus energetischen Gesichtspunkten. Das müsse noch in diesem Jahr geschehen. Umgesetzt sollen zeitnah auch kleinere Brandschutzmaßnahmen. Auch eine weitere Wohnung müsse denkmalgerecht saniert werden.

Warum es keinen Aufzug in Wolfenbüttels historischem Prinzenpalais geben wird

Zurückgestellt sei der Einbau eines Aufzuges. Das sei an der Finanzierung gescheitert. Doch es gibt eine Lösung, erklärt Jörg Bansen. Angedacht sei nun eine mobile Treppenraupe. „Damit wäre dann auch ein barrierefreier Zugang zum Barocksaal gewährleistet.“ Hier werde ein Aspekt der Finanzierungsproblematik deutlich: Der Verein müsse 20 Prozent der Sanierungskosten aus „nichtöffentlichen Mitteln“, also Eigenmitteln, Spenden, aufbringen. Erst dann könne die restliche Finanzierung aus öffentlichen Mitteln freigegeben werden. „Wir hätten drei Jahre gebraucht, bis wir die nichtöffentlichen Gelder für den Aufzug zusammengebracht hätten. Inzwischen konnten dann Landesmittel nicht mehr in den nächsten niedersächsischen Haushalt übernommen werden.“

Gefördert werde die Sanierung über die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, die Stiftung Zukunftsfonds Asse, die Niedersächsische Sparkassenstiftung, die Stadt Wolfenbüttel und viele private Spender, erklärt Vorstandsmitglied Bansen.

Bei der Sanierung des Prinzenpalais in Wolfenbüttel ist der Verein auf Spenden angewiesen

Insgesamt sei Bansen optimistisch, denn: „Es gibt keinen Schwamm im Haus, das Dach fliegt bei Sturm nicht weg, die Standsicherheit ist gewährleistet, und der Kulturbetrieb läuft weiter.“ Und trotzdem „sind Spenden für uns enorm wichtig“, sagt Jörg Bansen. „Jede Zuwendung ermöglicht, das Vielfache an öffentlichen Mitteln zu bekommen. Wir brauchen einfach Förderer.“

Die Sanierungsarbeiten am Prinzenpalais durch die Kulturinitiative Tonart, die sich 1999 gründete und seit 2019 auch Eigentümerin des Baudenkmals ist, wurden vor sieben Jahren begonnen. In diesem Kulturhaus in der Reichsstraße sind neben TonArt auch der Kunstverein Wolfenbüttel, der Kulturstadtverein, der Kammerchor CantoVivo und das Michael Praetorius Collegium beheimatet.

„Schritt für Schritt geht es voran“, sagt Jörg Bansen. Aber er weiß auch, dass der Verein einen langen Atem haben muss: „Die Sanierung wird noch Jahrzehnte dauern.“ Aber entmutigen lässt er sich davon nicht.

