Wolfenbüttel. Im ganzen Landkreis Wolfenbüttel werden fleißig Rad-Kilometer gesammelt. Wer bisher führt, und wo gemeinsam geradelt wird.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist mit der Stadt und all seinen Samt- und Einheitsgemeinden zum zweiten Mal beim Stadtradeln des Klimabündnisses am Start. Noch bis zum 25. Mai können die Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler Kilometer sammeln.

Bis zum 17. Mai wurden laut Mitteilung des Landkreises bereits über 261.000 Kilometer von rund 2180 Radfahrerinnen und Radfahrern erradelt. Wer möchte, kann sich demnach noch anmelden, mitradeln, das Begleitprogramm erleben und Kilometer sammeln. Registrieren und anmelden unter www.stadtradeln.de/landkreis-wolfenbuettel.

Die Stadt Wolfenbüttel führt das Stadtradeln im Landkreis derzeit deutlich an

Die Stadt Wolfenbüttel ist bereits im zehnten Jahr dabei und führt den Wettbewerb mit den meisten Fahrradkilometern mit deutlichem Vorsprung an, gefolgt von der Samtgemeinde Oderwald und der Gemeinde Schladen-Werla. Oderwald hat im Vergleich zum Vorjahr die Teilnehmerzahl nahezu verdoppelt und bereits zur Halbzeit so viele Radelkilometer gesammelt wie letztes Jahr am Ende der Kampagne. Schladen-Werla hat seine Teilnehmerzahl sogar verdreifacht und wird ebenfalls am Ende deutlich mehr Radelkilometer gesammelt haben als im Vorjahr. Die Samtgemeinde Elm-Asse hat laut Zwischenergebnis ebenfalls gute Chancen auf den dritten Platz. Sie lag am 16. Mai nur 100 Kilometer hinter der der Gemeinde Schladen-Werla.

Den Team-Wettbewerb über den gesamten Landkreis führt laut Mitteilung des Landkreises zurzeit das Theodor-Heuss-Gymnasium in der Stadt Wolfenbüttel an. In der Samtgemeinde Oderwald liegt das Team „ESV Freizeitgruppe“ vorne, gefolgt von der „Freiwilligen Feuerwehr Cramme“. In Schladen-Werla führt das „Team Gielde“ die Rangliste an. In Cremlingen hat die „Gemeindeverwaltung“ bisher das beste Ergebnis von allen angemeldeten Teams. In der Samtgemeinde Baddeckenstedt haben Grundschülerinnen und Grundschüler mit Eltern und Lehrern im Team „GS Elbe“ die Nase vorn.

Beim Teamwettbewerb des Stadtradelns liegt eine Schule zurzeit ganz vorn

Zum Stadtradeln werden auch zahlreiche Veranstaltungen angeboten, heißt es in der Mitteilung weiter. Am Pfingstsonntag bietet die Stadt Hornburg um 14 Uhr eine Stadtführung an. Hierbei handelt es sich um eine eigenständige Radtour mit anschließender Stadtführung. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sind frei. Der Treffpunkt ist am Rathaus in Hornburg, und die Stadtführung dauert etwa 1,5 Stunden. Es gibt eine kleine Überraschung für die Teilnahme.

Am Dienstag, 21. Mai, 18 Uhr, lädt der ADFC Wolfenbüttel zur Feierabendtour vom Bahnhofsvorplatz Wolfenbüttel aus ein.

Infos zu den Veranstaltungen auf www.stadtradeln.de/landkreis-wolfenbuettel sowie auch den Unterseiten dort der Gemeinden und der Stadt.

