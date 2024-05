Wolfenbüttel. Der Natursee und seine parkähnliche Anlage werden vom Schwimmverein Wolfenbüttel betrieben. Darauf dürfen Badegäste sich freuen.

Das frühsommerliche Wetter legte zwar am Samstag eine kleine Pause ein, dennoch waren einige Schwimm-Freaks am Fümmelsee in Wolfenbüttel, um die Badesaison einzuläuten. Bereits vor der offiziellen Eröffnung zogen dabei bereits die Frühschwimmer im noch kühlen Nass ihre Runden. Die Lufttemperatur entsprach exakt der Wassertemperatur von 17 Grad. Dadurch waren nicht viele Wasserratten am See.

Der Natursee vor den Toren der Lessingstadt hat nun ab sofort seine Pforte für eine hoffentlich tolle Saison mit viel Sonnenschein geöffnet. Badeaufsicht haben jeweils wechselnde Rettungsschwimmer. Die Saison läuft bis September.

Parkähnliche Anlage mit Strandkörben

„Die aktuelle Wassertemperatur für Monat Mai ist ganz okay“, sagt Florian Straube, der am Eröffnungstag die Schwimmaufsicht hat und Vorsitzender Finanzen ist. Denn das Natur- und Familienbad ist im Besitz des Wolfenbütteler Schwimmvereins von 1921, der aktuell 1396 Mitglieder in seinen verschiedenen Sparten zählt.

Der See liegt in einer parkähnlichen Anlage, die über großzügige Liegeflächen verfügt. Und wer es möchte, dem steht sogar ein Strandkorb zur Verfügung – alles Dinge, die den Natursee in der Sommerzeit zu einem Erlebnisbad machen. Auf dem See befindet sich zudem eine Insel zum Rasten und Sonnen sowie eine Krake, ein Spielgerät für Groß und Klein. Im Nichtschwimmerbereich lockt eine breite Wasserrutsche und ein Wasserpilz sorgt dabei für Abwechslung. Ein Sprungbrett rundet das Angebot ab.

Kinderspielplatz mit neuem Klettergerüst

Hinzu kommt noch ein fantasievoller Kinderspielplatz, der ein neues Klettergerüst bekommen hat – gespendet vom Bürgerverein Wolfenbüttel. „Des Weiteren wurden die alten verschlissenen Fliesen im Nichtschwimmerbereich herausgenommen und durch eine Betonschicht ersetzt. Es waren viele Löcher und Fugen entstanden. Das Ganze soll nun für eine Saison im Test laufen. Wir wollen feststellen, ob sich der Beton als die richtige Entscheidung erweisen wird. Die Rutsche ist dadurch bis Montag gesperrt“, erklärt Straube und meint weiter: „Außerdem werden nach und nach die Geländer an den Böschungen ausgetauscht mit finanzieller Unterstützung durch den Assefonds.“

Auf jeden Fall freuen sich die Badbetreiber über zahlreiche Stammgäste. Dazu zählt auch Thomas Gebauer: „Die Anlage ist super, ein richtig schönes Stückchen Erde, hier kann man Natur pur erleben. Und vor allem ist die Wasserqualität in Ordnung. Das ist besser als gechlorte Becken. Und wenn man es sich im Schatten oder in der Sonne ein Getränk oder Essen gönnen möchte, dafür gibt es einen Kiosk oder die Fümmelsee-Terrassen mit Gastronomie.“

Florian Straube testet hier, wie viel Grad das Wasser hat. © FMN | Udo Starke

„Man fühlt sich wie im Urlaub“

Ähnlich sieht es Angelika Bethke aus Wolfenbüttel: „Das ganze Gelände ist toll und liegt idyllisch. Alles ist hier sauber, angefangen bei der Wasserqualität bis hin zu den sanitären Anlagen und den Liegewiesen. Die komplette Atmosphäre im Naturbad ist klasse, man fühlt sich wie im Urlaub.“

„Ein Kiosk auf dem Gelände bietet für jeden Geschmack etwas“, meint Florian Straube. Dazu gehörten Pommes als Renner, Currywurst, Nuggets, Bouletten, Eis oder Getränke. Dienstag ist allerdings Ruhetag, das gilt auch für die Fümmelsee-Terrassen, beides betreibt Dirk Mardus.

Die Öffnungszeiten

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 12 bis 20 Uhr; Wochenende und Sommerferien 10 bis 20 Uhr. Die Eintrittspreise liegen einheitlich pro Person bei drei Euro, ermäßigt sind Familienkarten und Zehner-Karten.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter „News-Update" anmelden! Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5" rein!