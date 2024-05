Lucklum. Der Sportverein hatte im Herbst eine Idee, und hat die in wenigen Monaten umgesetzt. Was ein „Calisthenics-Park“ eigentlich ist.

Wer sich in Lucklum fit halten möchte, hat nun eine ganz neue Trainingsmöglichkeit: Pünktlich zum Sommer hat der SV Rot-Weiß Lucklum/Erkerode unter freiem Himmel einen „Calisthenics-Park“ errichtet. Dort können sich Menschen jeden Alters fit halten, wie es in einer Mitteilung des SV heißt.

Der Lucklumer „Calisthenics-Park“ ist für Menschen jeden Alters geeignet

Entstanden ist die Anlage auf einer Freifläche in der Nähe von Sportplatz und Dorfgemeinschaftshaus. „Sie steht ab sofort allen Mitgliedern, Sportinteressierten und Anwohnern zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Idee zum Outdoor-Fitnesspark sei im Herbst des vergangenen Jahres entstanden. „Mit Start des neuen Fitness-Kurses Calisthenics, zu dem sich zahlreiche Teilnehmer angemeldet hatten, haben wir bereits den Blick gen Sommer gerichtet. Wir haben überlegt, wie wir das Angebot auch außerhalb der Turnhalle aufrecht erhalten können“, schildert der Verein.

Da habe es ins Bild gepasst, dass zu diesem Zeitpunkt ein Fördertopf für Outdoorsportgeräte des Landessportbundes ausgeschrieben war. Der Antrag wurde gestellt, und die Förderzusage sei prompt beim Verein eingetroffen.

Der Landessportbund hat die Einrichtung des „Calisthenics-Parks“ in Lucklum gefördert

„Mitte April versammelten sich Helfer und Mitglieder des Vereins, um bei der Errichtung des Parks zu helfen. Unter der technischen Projektleitung von Daniel Lorenz wurden innerhalb eines Tages Fundamente gesetzt und die Basiskonstruktion errichtet. Wenige Wochen später wurde das Bodenfüllmaterial verteilt, um eine sichere Benutzung gewährleisten zu können. Von Idee, über Planung bis Umsetzung vergingen etwa sechs Monate“, teilt der Verein mit.

Der direkte Mehrwert: Ab sofort könne der Calisthenics-Kurs des Sportvereins in den Sommermonaten am neuen Outdoor-Park stattfinden – immer freitags um 17.30 Uhr. Dabei werden die Kursteilnehmer bei allen Übungen angeleitet und unterstützt, heißt es in der Mitteilung. Die Trainingsgruppe bestehe aus Männern und Frauen aller Altersklassen und freue sich über neue Mitstreiter. Ansprechpartner bei Fragen ist Trainer Felix Schlösser: (0176) 43418253, oder per Mail an calisthenics@rw-lucklum.de.

red