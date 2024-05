Wolfenbüttel. Es handelt sich um das „Holländische Service“ aus der Porzellanmanufaktur Fürstenberg. Es gilt als einmalige Kostbarkeit.

Neben dem Evangeliar Heinrichs des Löwen, dem einstmals teuersten Buch der Welt, das im Tresor der Herzog-August-Bibliothek liegt und nur selten der Öffentlichkeit gezeigt wird, erhält die Kulturstadt Wolfenbüttel bald ein weiteres kulturelles Highlight. Es wird im Museum Schloss Wolfenbüttel beheimatet sein: das „Holländische Service“, eines der berühmtesten Tafelservice aus der Porzellanmanufaktur Fürstenberg.

Für 600.000 Euro soll dieses Tafelservice nun von der Stadt gekauft werden. Laut Gutachter ist dieser Preis angemessen. Deshalb empfahl der städtische Kulturausschuss auch einstimmig den Ankauf, dem nun nur noch der Rat der Stadt am 12. Juni zustimmen muss. Die scheidende Ausschussvorsitzende Ulrike Krause (Bündnis unabhängiger Wähler) sprach von einem „stolzen Kaufpreis“.

„Holländisches Service“: Jedes der 185 Objekte zeigt ein anderes Landschaftsmotiv

Allerdings wird die Stadt selbst nur etwa 100.000 Euro aufbringen für den Ankauf dieses Porzellans. Der Rest kommt von bedeutenden nationalen und regionalen Stiftungen. Museumsleiterin Sandra Donner geht sogar davon aus, dass der Anteil der Stadt noch geringer ausfallen kann, da noch nicht alle Förderbescheide vorliegen.

Gefertigt wurde dieses einzigartige Geschirrensemble laut Museum in den 1770er-Jahren für einen niederländischen Auftraggeber. Weiter heißt es in der Beschreibung: „Das 185-teilige ,Holländische Service‘ ist das am umfangreichsten erhaltene Landschaftsservice aus Fürstenberg und zeigt Landschaften mit holländischen Küstenansichten. Die Bemalung des Ensembles ist exzeptionell, denn jedes der 185 Objekte zeigt ein anderes Landschaftsmotiv. Mit der Landschaftsmalerei auf Porzellan schrieb die Manufaktur Fürstenberg Geschichte. Der berühmte Landschaftsmaler Pascha Johann Friedrich Weitsch (1723–1803) prägte diese Ära und war auch an der Bemalung des ,Holländischen Service‘ beteiligt.“

Kulturminister Falko Mohrs: Das „Holländische Service“ gehört nach Niedersachsen

Von diesem Porzellan hat einst sogar Napoléon Bonaparte gegessen. Der Rotterdamer Bürgermeister Willem Suermondt (1740-1828) hatte das Service für ein Dinner mit dem französischen Kaiser erworben. Das „Holländische Service“ sei schon wegen seines Umfangs, der Fülle an Formstücken und des außerordentlich guten Erhaltungszustandes eine Rarität, berichtete Donner. Das Bildprogramm und die künstlerische Ausführung machten es zu einem bedeutenden Beispiel europäischer Porzellankunst und einer einmaligen Kostbarkeit. So sah es auch Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs, der sich vor einigen Monaten dafür aussprach, dass dieses Service als besonderes Kulturgut unbedingt in Niedersachsen beheimatet sein müsse.

Bis zum Sommer 2024 wurde das „Holländische Service“ dem Museum als Leihgabe aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt. Es wird damit überhaupt erst zum zweiten Mal in Deutschland ausgestellt. Die luxemburgische Besitzerfamilie wolle das Geschirrensemble nun veräußern und habe ihre Bereitschaft erklärt, dass das Service seinen neuen Standort im Wolfenbütteler Schloss finden könne, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung.

Kulturausschuss: Agentur soll sich um Präsentation des „Holländischen Service“ im Museum kümmern

Schon viele Jahre war das Museum auf der Suche nach einem historischen Porzellanservice aus der Fürstenberger Manufaktur gewesen, um die besondere Verbindung zu dieser im Wolfenbütteler Schloss gegründeten Manufaktur entsprechend darzustellen. Mehr als ein Jahr lang hat sich die Museumsleiterin intensiv um den Ankauf bemüht.

Sie meint: „Das Service wäre nicht nur eine große Bereicherung für die Dauerausstellung des Schloss-Museums und ein spektakulärer Gewinn für die Sammlung, Erforschung und Vermittlung der barocken Wolfenbütteler Hofkultur, sondern auch von touristischer Bedeutung für Stadt und Landkreis Wolfenbüttel.“ Der Ankauf des „Holländischen Service“ würde ein einmaliges Kunstwerk aus dem Braunschweiger Land – gefertigt in Fürstenberg, bemalt in Braunschweig – zurück ins Braunschweiger Land holen.

Für die Präsentation dieses Kulturguts von nationaler Bedeutung soll zudem eine Agentur eingeschaltet werden, um es künftig entsprechend seiner Bedeutung im Museum zu präsentieren, empfahl der Kulturausschuss auf Antrag von Krause. Das Service könne auch ein „Leuchtturm für den Tourismus“ werden, so FDP-Vertreter Rudolf Ordon.

