Wolfenbüttel. Es gibt den traditionellen Gottesdienst im Reitlingstal, Führungen beim Mühlentag, Konzerte, freien Eintritt ins Museum einiges mehr.

Das Wetter spielt bisher mit. Wunderbar für die vielen Freiluft-Veranstaltungen, die am Pfingstwochenende in der Lessingstadt Wolfenbüttel und drumherum geplant sind. Wir geben hier einige Anregungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Geranienmarkt im Gärtnermuseum in Wolfenbüttel

Alle Blumenfreunde und Gartenliebhaber werden Pfingstsonntag, 19. Mai, auf ihre Kosten kommen, wenn der traditionelle Geranienmarkt im Gärtnermuseum (Neuer Weg 33) lockt. Von 11 Uhr bis 16 Uhr können bunte Blüten nicht nur bestaunt werden. Die Besucher können Blumen – nicht nur Geranien – für Balkon oder Garten erwerben. Fachleute beraten rund um alles Blühende.

Weltklassik am Klavier im Herrenhaus in Sickte

Der russische Pianist Nikita Volov ist an Pfingstsonntag, 19. Mai, um 17 Uhr im Herrenhaus in Sickte bei „Weltklassik am Klavier – Sonatenmosaik: Reise durch die Epochen“ zu erleben. Er spielt Werke von Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Leos Janacek und Franz Schubert. Bis 18 Jahre ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 30 Euro. Reservierung unter (0151) 125 855 27, info@weltklassik.de und www.weltklassik.de.

Pfingstgottesdienst im Reitlingstal

Seit 21 Jahren findet der Gottesdienst im Grünen am Pfingstmontag im Reitlingstal nun schon statt. Initiiert wurde er vom Braunschweiger Dom unter Federführung des damaligen Dompredigers Joachim Hempel. „Seiner Einladungen folgten die Menschen eigens mit Sonderbussen aus Braunschweig und drumherum“, berichtet Propst Martin Cachej, Markus-Gemeinde am Elm (Evessen). Der Gottesdienst beginnt wie immer um 11 Uhr. Hempel wird noch einmal die „Kanzel“ besteigen, um zu predigen.

Musikschule lädt zu Musik und Wort zur Familie Mozart

Ein besonderes Konzert organisiert der Förderverein der Musikschule des Landkreises am Pfingstsonntag, 19. Mai, um 17 Uhr im Foyer der Schünemannschen Mühle am Rosenwall 17 in Wolfenbüttel. Musikerinnen und Musiker werden Kompositionen von Mozart für Streichinstrumente und Klavier vortragen. Die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Andrea Freistein-Schade wird ihren Text zum musikalischen Familienleben der Mozarts vortragen. Eintritt frei. Reservierung unter musikschule@lk-wf.de.

Orgelkonzerte in Sambleben

In der Dorfkirche zu Sambleben am Elm findet an Pfingstmontag, 20. Mai, um 17 Uhr ein Konzert an der historischen Johann-Daniel-Boden-Orgel von etwa 1776 statt. Rüdiger Wilhelm (Braunschweig) spielt Kompositionen von und um Johann Sebastian Bach aus der „Sammlung Scholz“ – mit Erläuterungen von Christine Blanken (Leipziger Bach-Archiv).

Mühlentag mit Mühlenfesten

Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 20. Mai, öffnen historische Mühlen ihre Türen. Mit dabei ist die Windmühle am Bungenstedter Turm südlich von Halchter: Um 10 Uhr beginnt dort ein Zeltgottesdienst und es gibt einen Bauernmarkt. Die Dettumer Windmühle lädt von 12 bis 17 Uhr zum Mühlenfest ein. Der Verein Wassermühle Erkerode freut sich von 11 bis 17 Uhr auf Gäste und bietet Mühlenführungen an, außerdem gibt es einen Wasserspielplatz für Kinder und mehrere Marktstände. Und der Förderkreis Heimathaus Alte Mühle lädt von 11 bis 18 Uhr nach Schladen in den Krühgarten ein: Rund um das Heimathaus „Alte Mühle“ findet das Fest mit Kunsthandwerk-Markt, Flohmarkt, buntem Programm und Musik statt.

Internationaler Museumstag: Freier Eintritt im Museum Wolfenbüttel

Am Sonntag, 19. Mai, hat das Museum Wolfenbüttel anlässlich des Museumstages von 10 bis 17 Uhr ein besonderes Programm organisiert. Der Eintritt in beiden Häusern ist dann frei. Um 15 Uhr stellt der Berliner Künstler Alexander Iskin einige seiner Werke vor. Um 11 Uhr und 14.30 Uhr gibt es Führungen in der Sonderausstellung „Alles Kunst – KI schreibt Geschichte(n)“. Von 12 bis 14 Uhr heißt es: mit VR-Brille in die virtuelle Welt eintauchen. Und eine Führung durch die Dauerausstellung des Bürger-Museums zu 500 Jahren Stadtgeschichte findet um 13 Uhr statt. Zudem wird die Kabinettausstellung „Samsonschule Wolfenbüttel“ vorgestellt.

