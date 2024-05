Wolfenbüttel. Herkulesaufgabe Knast-Umzug: Nach vier Wochen funktionieren auch die Zellentüren wie geplant. Wo es noch knirscht.

Im April sind 44 Häftlinge von Braunschweig nach Wolfenbüttel umgezogen

Am Anfang gab es hier und da noch Probleme

50 Mitarbeiter sind mit nach Wolfenbüttel umgezogen

Am ersten Tag musste der Sicherheitschef höchstselbst den Fernseher in drei Zellen einstellen. Denn der Sendersuchlauf gab einigen neuen Häftlingen Rätsel auf. Und eine Glotze braucht es im Knast. „Denn das trägt erheblich zur Ruhe bei.“

Es hat ein wenig gedauert, bis sich der Staub des Umzugs aus dem April gelegt hat, als die JVA-Abteilung in Braunschweig schloss und die Untersuchungshaft mit 44 Insassen in die Hauptanstalt nach Wolfenbüttel verlegt wurde. „Inzwischen hat sich das meiste zurechtgeruckelt“, sagt Sicherheitsleiter Christian Menzel. Das Fernsehgerät läuft in allen Hafträumen – und die Zahl der U-Häftlinge ist auf 52 gestiegen.

Wie die Häftlinge auf den Umzug von Braunschweig nach Wolfenbüttel reagieren

Im mehr als 150 Jahre alten Gefängnis von Wolfenbüttel nähert sich damit eine unruhige Zeit dem Ende. Die Schließung der maroden U-Haft am Rennelberg in Braunschweig war seit mehr als zehn Jahren geplant, allein: Am Hauptstandort in der Lessingstadt mangelte es an Platz. Alles hing an der Sanierung des „Grauen Hauses“, eines von drei Hafthäusern auf dem Areal in der Wolfenbütteler Innenstadt.

Eine Zelle im „Grauen Haus“ der JVA Wolfenbüttel. In dem Gebäude sind bis zu 90 Langzeitinsassen untergebracht. © FMN | Erik Westermann

Seit 2013 stand das sanierungsbedürftige Gebäude in der JVA leer. Elf Jahre später, im Februar 2024, konnte Anstaltsleiter Dieter Münzebrock Vollzug melden. 90 männliche Langzeithäftlinge finden im „Grauen Haus“ Platz.

Intern begann danach das große Zellenrücken: Die Langzeithäftlinge zogen aus Haus II in die sanierten Räume um, die Kurzzeitstrafen aus Haus IV belegten ihre freigewordenen Zellen. In ihre Hafträume in dem backsteinernen Haus am Rande des Knast-Sportplatzes rückten dann, Anfang April, mit Sack und Pack die U-Häftlinge aus Braunschweig.

Dort haben sie einen eigenen Freistundenhof. Denn eine Stunde Aufenthalt im Freien, erklärt Sicherheitschef Menzel, steht jedem Häftling pro Tag zu. Dabei sind U-Häftlinge und Strafgefangene streng getrennt. Aus organisatorischen Gründen zu anderen Zeiten als noch in Braunschweig. Und weil auch Tatverdächtige Gewohnheitstiere sind, sorgte das bei dem einen oder anderen anfangs für Unmut, sagt Menzel. „Aber das wird sich noch legen.“

Am Anfang hakte es zudem beim neuen elektrischen Schließsystem der Zellen, sagt der Sicherheitschef der JVA. „Da mussten wir mit dem Schlüssel anrücken.“ Wie es im Knast meist noch üblich ist. Ein Problem, das mittlerweile der Vergangenheit angehöre.

„Ein Gefangener sagte: Haft ist Haft. Egal ob in Braunschweig oder Wolfenbüttel.“ Christian Menzel

Mit 52 Insassen ist die Untersuchungshaft „gut ausgelastet“, zehn freie Plätze gibt es im Normalbetrieb noch. Einige Häftlinge beklagten mangelnde Besucherkapazitäten. „Da sind wir dran.“ Die Herausforderung: Straf- und U-Gefangenen dürfen sich auch beim Besuch nicht begegnen. „Das macht die Planungen komplizierter.“

Wer übernimmt nun den Chefsessel im Gefängnis von Wolfenbüttel?

Das Prinzip der Trennung gilt aber auch für die Arbeit: Strafgefangene müssen in einem der JVA-eigenen Betriebe schaffen, U-Häftlinge dürfen – so lange die Richter keine Bedenken haben. „Die meisten machen das aber“, sagt Menzel. „Um den Tag aufzulockern und etwas Geld hinzuzuverdienen.“ Etwa für externe Auftraggeber oder Teilaufträge der Anstaltsdruckerei.

Integriert werden nun auch die 50 Mitarbeiter aus der aufgelösten Abteilung Braunschweig, die nach der Schließung nun am Hauptstandort der JVA in Wolfenbüttel tätig sind. „Aber das klappt gut“, findet Menzel. „Alle ziehen an einem Strang.“

Nun fehlt es nur noch an einem neuen Kopf des Ganzen. JVA-Chef Dieter Münzebrock ist nach mehr als 35 Jahren in Wolfenbüttel in den Ruhestand gegangen. Künftig, so ist zu hören, übernimmt eine Frau seine Position. Doch mit Namen hält man sich derzeit noch bedeckt.

Die meisten Untersuchungshäftlinge hätten sich gut eingefunden, ist Christian Menzels Eindruck. Nur einer von ihnen habe sich bei ihm beschwert – und das offenbar halb im Scherz. Darüber, dass die Duschen in Wolfenbüttel im Keller sind – und seine Zelle im dritten Stock. „Diese vielen Treppen…“

Dass es nicht mehr Klagen gibt, mag an einer fundamentalen Wahrheit liegen, an der ohnehin wenig zu rütteln ist. Der treppenfeindliche Insasse brachte das gut auf den Punkt, findet Sicherheitschef Menzel: „Haft ist Haft.“ Ob in Braunschweig oder Wolfenbüttel.

