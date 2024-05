Wolfenbüttel. Bis zum 25. Mai läuft das Stadtradeln noch. Am Samstag findet eine besondere Radtour mit fachkundiger Anleitung statt.

Im Rahmen des Stadtradelns findet am Samstag, 18. Mai, ab 14 Uhr die Vier-Schanzen-Tournee nach Wolfenbütteler Art statt. Per Rad werden die vier Schanzen in Wolfenbüttel erkundet, die während des 30-jährigen Krieges angelegt wurden.

„Bis heute können die vier Schanzen im Wolfenbütteler Landschaftsbild erkannt werden, wenn auch zum Teil nur noch unter fachkundiger Anleitung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Diese Anleitung erhalten die Teilnehmer am Samstag von Dieter Kertscher (Aktionsgemeinschaft Altstadt), der sich seit vielen Jahren mit den Festungslangen der Stadt Wolfenbüttel beschäftigt. Um vorherige Anmeldung bis zum 17. Mai per E-Mail an fahrrad@wolfenbuettel.de wird gebeten.

Stadtradeln Wolfenbüttel erstmals mit Quiz-Radeln

Weitere Touren im Rahmen des Stadtradelns sind unter www.stadtradeln.de/wolfenbuettel zu finden. In diesem Jahr findet zum ersten Mal das Quiz-Radeln statt. Die dazugehörige Tour kann selbst gestaltet werden. Die Stationen sowie die jeweiligen Quizfragen gibt es zum Herunterladen auf www.stadtradeln.de/wolfenbuettel. „Wer alle Fragen zu einer der beiden Routen richtig beantwortet hat, kann beim Obsthof Molks während dessen Öffnungszeiten ein kostenloses Glas Apfelsaft bekommen“, so die Stadt.

Der Verein Nördliches Harzvorland stellt jede Woche eine Route als „Tour der Woche“ vor. Die Tour wird auf den Social-Media-Kanälen des Tourismusverbands präsentiert. Die ausführliche Beschreibung ist auf https://www.noerdliches-harzvorland.com/tour/rittergut-lucklum-1 zu finden.

Auch der ADFC Wolfenbüttel bietet Touren fürs Stadtradeln an

Radtouren des ADFC Wolfenbüttel sowie die Touren aller drei Wochen sind ebenfalls unter www.stadtradeln.de/wolfenbuettel zu finden. Auch die anderen Kommunen im Landkreis bieten zum Teil Touren an. Diese stehen auf den Internetseiten der Kommunen. Das Stadtradeln findet noch bis zum 25. Mai statt. Wolfenbüttel ist bereits zum zehnten Mal dabei.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Geschenk- und Ausflugstipps zum Muttertag in Wolfenbüttel

Setzen K.-o.-Tropfen Frau in Wolfenbüttel außer Gefecht?

Wolfenbüttel: Hundefriseurin setzt auf Wellness für Hunde

Jetzt abstimmen: Neue Literaturfilmreihe in Wolfenbüttel

Wie diese Gaststätte bei Wolfenbüttel zum Kult-Lokal wurde

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red