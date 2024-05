Sickte. Wie Anwohner und Gemeinde Hand in Hand arbeiten: In Sicktes Baugebiet Salzdahlumer Straße wird der Spielplatz erweitert.

Das Neubaugebiet Salzdahlumer Straße ist das jüngste und größte in Sickte. Vom Erschließungsträger mit erbracht wurde ein Spielplatz. Zu finden sind dort derzeit drei Spielgeräte: eine Schaukel, ein Kletterband zum Balancieren und ein Reck zum Entlanghangeln sowie dazu eine Sitzbank. „Die bisherigen Spielgeräte sind toll – doch sie reichen für die Vielzahl der Kinder im Baugebiet nicht aus“, so eine Anwohnerin gegenüber der Redaktion. „Warum die große – großteils noch freie – Spielplatzfläche nicht noch weiter füllen?“

Gleiches dachten sich auch andere Eigentümer im Sickter Baugebiet, darunter Steffen Erkenbrecher, der selbst Kinder im Kita-Alter hat. Und so suchte er Mitte 2023 das Gespräch mit der Gemeinde bezüglich einer Mitgestaltung und eventuellen Erweiterung des Spielplatzes – auf Spendenbasis. Die Idee fand Anklang und so gründete Erkenbrecher gemeinsam mit zwei seiner Nachbarn, Marvin Assel und Timo Mertens, einen Verein bezüglich der Spendensammlung für die Spielplatzerweiterung. Viele Privatpersonen, aber auch ortsansässige Firmen hätten sich bisher rege beteiligt: „Knapp 12.000 Euro sind zusammengekommen“, berichtet Erkenbrecher.

Spielplatzplanung im Sickter Neubaugebiet: Das sagt die Gemeinde

Und wie beteiligt sich die Gemeinde? „Fangen wir von vorne an“, sagt Michael Waßmann, Fachbereichsleiter Bauwesen der Samtgemeinde Sickte. „Das Baugebiet Salzdahlumer Straße ist mit rund sieben Hektar das größte, das wir hier jemals angefasst haben“, erklärt er. Dies sei über die Erschließungsgesellschaft Salzdahlumer Straße, ein Unternehmen von Munte Projekt Braunschweig, abgelaufen. Die wechselseitigen Rechte und Pflichten seien im Städtebaulichen Vertrag geregelt, so auch das Thema Spielflächen. „Dieser Vertrag datiert aus dem Jahr 2019. Es wurde geregelt, dass der Erschließungsträger die Spielplatzfläche mit Spielgeräten für Kinder von sechs bis zwölf Jahren in einem Wert von bis zu 20.000 Euro auszustatten habe.“

In den vergangenen fünf Jahren habe die weltpolitische Lage jedoch – gerade auch im Bereich Spielplätze – zu erheblichen Kostensteigerungen geführt. „Wenn man einen solchen Vertrag abschließt, kann man leider nur sehr begrenzt in die Zukunft schauen.“ So habe das Geld für lediglich drei Spielgeräte ausgereicht.

„Die Leistung ist vertragsgemäß, Art und Umfang sind für ein Wohngebiet mit überwiegend Einfamilienhäusern und Grundstücken mit eigenen privaten Spielflächen üblich. Für Erwachsene und Jugendliche gibt es darüber hinaus den Quartiersplatz mit Boulebahn, Tischtennisplatte und Sitzgelegenheiten“, erklärt dazu wiederum Martin Streppel, Geschäftsführer von Munte Projekt.

„Es gibt an anderer Stelle in Sickte weitere Spielplätze – das ist für Sechs- bis Zwölfjährige natürlich keine befriedigende Antwort, da die zum Teil auch zu weit weg sind. Nichtsdestotrotz muss die Gemeinde Sickte sich in einigen Bereichen in Zurückhaltung üben“, erläutert Michael Waßmann auf die Frage nach einer durch die Gemeinde getragene Spielplatzerweiterung. Der Haushalt des vergangenen Jahres habe im Minus abgeschlossen, in diesem Jahr werde es ähnlich aussehen.

Umso mehr habe sich Waßmann über die Anfrage und das Engagement der Eigentümer im Sommer des vergangenen Jahres gefreut. In Absprache mit Samtgemeindebürgermeister Marco Kelb und Sicktes Bürgermeister Ingo Geisler sei das Spendenangebot, um den Spielplatz im Baugebiet Salzdahlumer Straße sinnvoll zu ergänzen, dankend angenommen worden. „Wir fanden die Idee total charmant – nicht nur weil wir Geld sparen. Wenn sich Bürger engagieren, dann muss man das ernst nehmen. Denn das zeigt, dass sich die Eigentümer – obwohl sie frisch in Sickte angekommen sind – mit dem Wohnort identifizieren.“ Aus Anwohnern würden aktivierbare Bürger. Für Waßmann ein „starkes Signal“.

Spielplatzerweiterung in Sickte: Diese neuen Spielgeräte treffen bald ein

Noch im Laufe des aktuellen Monats Mai sollen die bereits bestellten zusätzlichen Spielgeräte aus Spendenfinazierung eintreffen, berichtet Vereinsmitgründer Steffen Erkenbrecher: Eine Rutsche mit Kletterseite, für die ein Hügel aufgeschüttet wurde, eine Sandbaustelle zum Buddeln und ein Wipptier sollen die bisherigen Geräte dann bald ergänzen. „Die neuen Geräte sollen auch Kleinkindern ein Angebot zum Spielen bieten“, so Erkenbrecher.

Aufbau, Instandhaltung und Wartung der gespendeten Spielgeräte übernimmt die Gemeinde Sickte: „Das hat einen Gegenwert von mehreren Tausend Euro“, so Michael Waßmann. Auch in der Auswahl und verantwortlichen Aufstellplanung habe die Gemeinde den Verein zur Spielplatzerweiterung unterstützt.

