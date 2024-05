Wolfenbüttel. Wir haben aus den Bewertungen eine Top-10-Liste erstellt und in die Rezensionen geschaut. Hier kommen die Top-Tipps der Wolfenbütteler:

Ob Griechisch, Italienisch oder Vietnamesisch: Wolfenbüttel hat so einige Locations mit gutem Essen zu bieten. Aber wo schmeckt es besonders lecker? Google weiß Rat – zumindest, wenn man nach den Gäste-Bewertungen geht, die das Unternehmen von Nutzern sammelt und sortiert. Zu finden sind sie so:

Man gehe auf Google Maps und gebe dort im Suchfeld „Restaurants Wolfenbüttel“ ein. Dann oben in der Mitte auf „Bewertungen“ die beste Kategorie auswählen - also „4,5 Sterne oder mehr“ - et voilà, es erscheinen die Läden mit Top-Bewertungen. Die zehn mit den meisten Sternen haben wir in einer Liste zusammengestellt. Eingeflossen sind nur diejenigen mit mindestens 100 Bewertungen. Cafés wurden nicht berücksichtigt, denn es soll hier um Mittag- oder Abendessen gehen. Bei mehreren Locations mit gleicher Anzahl an Sternen galt: Wer mehr Bewertungen hat, landet weiter oben. Hier unsere Übersicht:

Mr. Gyros mit 4,9 Sternen (271 Bewertungen): Der Laden mit den besten Google-Bewertungen ist gar kein klassisches Restaurant. Ein Nutzer beschreibt ihn eher als „kleinen Imbiss mit vorwiegend griechischen Gerichten“. Doch die scheinen es in sich zu haben. Vor allem die Pita wird immer wieder gelobt: „Wie in Griechenland“, schreibt jemand zum Beispiel. Der Laden punktet außerdem mit seiner „herzlichen Art“. Lange Straße 1, (05331) 9947709.

Foodtruck Burgermeister Lars Düe mit 4,9 Sternen (100 Bewertungen): Auch die zweite Location mit 4,9 von 5 Sternen ist kein Restaurant im engeren Sinne. Doch zumindest gibt es Sitzplätze. Eine Nutzerin meint, hier könne man die „besten Burger in der Region“ essen. Jemand anderes beschreibt es sehr kreativ: „Jeder einzelne Burger ein Gaumenschmaus fürs Gourmetgewölbe.“ Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 90, Telefon: (01551) 0132892.

Wolfenbütteler Restaurants: Lob für vegetarisches Angebot und Umgang mit Kindern

A & E Restaurant mit 4,8 Sternen (150 Bewertungen): „Gäbe es mehr Sterne, würde ich sie vergeben“, lautet eine der Lobeshymnen. Und ein Nutzer meint, es sei das „beste vietnamesische Restaurant in Wolfenbüttel“. Hervorgehoben wird zum Beispiel, dass es für fast jedes Gericht eine vegetarische Option gebe. Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 33, Telefon: (05331) 9316158.

Wan Bao mit 4,7 Sternen (1522 Bewertungen): Ein Gast ist laut Rezension „von der Qualität des Essens begeistert“. Ein anderer spricht gar von einer „Geschmacksexplosion“. Außerdem schärmen Nutzer vom Umgang mit Kindern in dem chinesischen Restaurant: „Unsere kleine Maus wurde wie eine kleine Prinzessin behandelt“, heißt es an einer Stelle. Kommißstraße 9a, Telefon: (05331) 27254.

Restaurant Samos mit 4,7 Sternen (329 Bewertungen): Der Grieche punktet bei Google-Nutzern mit „wirklich leckerem Essen“ und „sehr gut bemessenen“ Portionen. Und noch etwas kommt an: Der Chef und sein Sohn hätten „immer einen lockeren Spruch drauf“. Ahlumer Straße 5a, Telefon: (05331) 7030075.

Pizza-Haus mit 4,7 Sternen (240 Bewertungen): „Eine der besten Pizzen, die ich bisher gegessen habe“, jubiliert ein Nutzer. Besonders sei das Knoblauchöl darauf, findet jemand anderes – „ein echtes Geschmackserlebnis“. Oder es mit den Worten eines dritten Fans zu sagen: „Bockstarke Pizza“. Rubensstraße 3, Telefon: (05331) 9454082.

Google-Nutzer belohnen bei Wolfenbütteler Restaurants auch die Freundlichkeit des Personals

Basilico Pizza & Pasta mit 4,7 Sternen (164 Bewertungen): Einem Nutzer zufolge gibt es hier „authentische italienische Küche“. Besonders gelobt werden die Pizzen, das Focaccia und das Tiramisu. Außerdem sei das Personal „super freundlich“. Ein Nutzer nimmt seiner Bewertung zufolge sogar eine weitere Anreise in Kauf: „Dafür fährt man sogar 30 Kilometer hin.“ Am Buschkopf 52, Telefon: (05331) 9099897.

Gaststätte Weiße Schanze mit 4,7 Sternen (134 Bewertungen): Gelobt werden die Bedienung und ein „Essen, was man in einem Kleingartenverein so nicht erwartet“. Ein Nutzer empfiehlt die Rinderroulade, ein anderer schwärmt von den Bratkartoffeln. Ein weiterer Pluspunkt: „Der Hund darf mit.“ Ernst-Moritz-Arndt-Straße 128A, Telefon: (05331) 44056.

Janni’s Gyroshaus mit 4,7 Sternen (108 Bewertungen): Auch hier findet sich in den Rezensionen jede Menge Lob fürs Essen. „Calamari sind eine 12/10“, schreibt zum Beispiel jemand. Auch die „humanen Preise“ werden als Begründung für Top-Bewertungen angebracht. Wolfenbütteler Straße 2a, Telefon: (05331) 8961034.

Odysseus mit 4,6 Sternen (1032 Bewertungen): Unter den Restaurants mit 4,6 Sternen hat es dieser Grieche Dank der vielen Bewertungen auf die Liste geschafft. Das Essen wird mal als „super frisch“, mal als „geschmacklich hervorragend“ gelobt. Auch das Personal kommt an: „Alle Bedienungen sind jeden Cent Trinkgeld wert“, schreibt jemand. Harzburger Straße 23, Telefon: (05331) 69507.

