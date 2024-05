Wolfenbüttel. Der Filmpalast Wolfenbüttel und Bücher Behr führen ihre Literaturverfilmungsreihe weiter. So können Kinofans ihre Stimme abgeben.

„Großartig!“, „Tolle Reihe!“, „Macht unbedingt weiter!“ – von diesen Rückmeldungen berichten Chyar Hesko, Betreiber des Filmpalastes Wolfenbüttel, und Martin Geißler von Bücher Behr im Zusammenhang mit ihrer 2023 gemeinsam gestarteten Literaturverfilmungsreihe. Und sie machen weiter: „Es wird eine zweite Staffel geben“, berichtet Chyar Hesko. Wobei es sich genau genommen nicht erst um die zweite handelt.

Bereits vor mehr als 20 Jahren – im Jahr 2000 – startete Bücher Behr die Reihe. Damals noch in Kooperation mit dem Wolfenbütteler Cinestar unter dem Titel „Als die Bücher laufen lernten“. Seit dem Sommer 2023 sind nunmehr Filmpalast und Bücher Behr miteinander verbunden. „Eine Kooperation, die das Zeug hat, noch sehr lange anzudauern“, sind sich die Partner einig.

So können die Kinobesucher in Wolfenbüttel ihre Filme selbst bestimmen

Das Besondere daran: Die Kinobesucher bestimmen die Filme selbst. Noch bis zum 27. Mai sollen bei Bücher Behr Stimmzettel mit Vorschlägen für 19 Filme, die zur Vorführung in Frage kommen, erhältlich sein. „Interessierte Kinogänger machen bei ihren Favoriten ein Kreuzchen und geben den Zettel im Buchladen direkt wieder ab. Die zehn Filme, welche die meisten Stimmen erhalten, werden in der neuen Kinostaffel, die ab September anläuft, gezeigt“, erklären die Kooperationspartner das Prozedere. Bei der letzten Kinoveranstaltung der noch laufenden Staffel, die mit „Der Pfau“ nach dem Buch von Isabel Bogdan am 3. Juni stattfinden wird, soll das Ergebnis feststehen.

Literaturverfilmungen im Wolfenbütteler Filmpalast: Das sind die Favoriten

„Alles ist offen – aber Favoriten sind gewiss ‚Die Herrlichkeit des Lebens‘ nach dem Buch von Michael Kumpfmüller über die letzten Monate von Kafka an der Seite von Dora Diamant. Und ebenso ‚Der Zopf‘ nach dem Buch von Laetitia Colombani“, so Martin Geißler von Bücher Behr auf die Frage, welche Filme, zu denen es eine Buchvorlage oder eine entsprechende literarische Begleitung gibt, es wohl in die Staffel schaffen könnten.

„Die Herrlichkeit des Lebens“ gehört auch zu Geißlers persönlichen Favoriten: „Weil bereits das Buch bewegend und ein Genuss ist. Ganz vorne steht für mich zudem ‚Emily‘ – über die wilde, ungewöhnliche und einzigartige Schriftstellerin Emily Bronte.“ Chyar Hesko nennt „Der Distelfink“ und „Little Women“ als seine Lieblinge unter den Literaturverfilmungen: „Jeweils aufgrund der großartigen Inszenierungen.“ In der aktuellen Staffel seien das Biopic über Elvis und der Film „Acht Berge“ nach dem Buch von Paolo Cognetti bisher am erfolgreichsten gewesen.

Und was ist der besondere Reiz an Literaturverfilmungen? „Der besteht zum einen oft in der Qualität der Vorlagen – manchmal sind es Klassiker, manchmal Titel, die als Buch so herausragend sind, dass sich das Interesse für eine Verfilmung von selbst ergibt. Zum anderen sind die Vorlagen häufig so bekannt und beliebt, dass Filmproduzenten auf ein gewisses Interesse bauen können“, erläutern Chyar Hesko und Martin Geißler abschließend.

