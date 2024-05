Wolfenbüttel. Aus dem Real wird ein Marktkauf in Wolfenbüttel: Bevor der neue Laden öffnet, gibt es eine Baustellenparty für alle Kunden.

Es wird gehämmert und gebohrt. Die Luft ist noch immer voller Staub. Die Bauarbeiten machen gute Fortschritte. Der Fußboden in seinen vier Varianten ist im großen Einkaufsmarkt verlegt, darunter befindet sich die Fußbodenheizung. Viele Kundinnen und Kunden haben sicherlich noch gut vor Augen, wie es in dem damaligen Real ausgesehen hat. Nun wird alles frischer und schicker. Unternehmen wir einen kleinen Rundgang durch die Immobilie, die als solche ja bestehen geblieben ist – die Gebäudekubatur wurde nicht verändert.

Wenn alles klappt, wird der Marktkauf, der im Moment im ehemaligen Real am Wasserwerk in Wolfenbüttel entsteht, am 18. Juli seine Türen öffnen. Doch bereits vorher dürfen sich Kundinnen und Kunden freuen: Am Samstag, 1. Juni, lädt der neue Betreiber zur Baustellenparty ein. Von 11 bis 14 Uhr können Interessierte einen Blick auf die Baustelle werfen und sich so ein Bild vom aktuellen Stand der Arbeiten machen. Auch für ein kulinarisches Angebot sei gesorgt, wie aus einer Pressemitteilung der Edeka-Gruppe, zu der der Marktkauf gehört, hervorgeht. Neben einem Bauerngut-Grillwagen gibt es eine Getränketheke sowie weitere Verkostungs- und musikalische Angebote. Für die Kinder steht eine Hüpfburg sowie Kinderschminken bereit.

Neuer Marktkauf in Wolfenbüttel: Wir waren bei der Baustellenbesichtigung dabei

In Zukunft werden auf der kleinen Mall am Eingang des Marktes wieder verschiedene Shops in den Bereichen Gastro und Service eröffnen. Erstmals fand jetzt eine Baustellenbesichtigung statt.

Toralf Herter wird den neuen Marktkauf in Wolfenbüttel leiten. © Stephanie Memmert/FMN | Stephanie Memmert

Wer also durch den Haupteingang eintritt, findet auf der rechten Seite einen Bäcker mit Schäfer‘s-Produkten. Es wird eine Bedientheke geben, Sitzbereiche innen und außen mit Gastronomie: Kaffee, Kuchen, Burger, Pommes, „eine Rundum-Sorglos-Paket“, sagt Vertriebsleiter Norbert Küster von Edeka Minden.

So sieht es derzeit im Marktkauf selbst aus. Die Handwerker sind fleißig bei der Arbeit. © Stephanie Memmert/FMN | Stephanie Memmert

Kurzer Blick nach links. Da, wo früher der Blumenladen war, werden die Kundinnen und Kunden nun in einem Sitzbereich verweilen können. Dort soll es zu den sanitären Anlagen gehen und drei Leergutautomaten wird es auch geben. Linker Hand schließt sich daran der altbekannte Toto-Lotto-Laden an. Weiter linker Hand wird der Blick auf den Kassenbereich fallen: neun klassische Kassen, drei Self-Checkout-Kassen und zwei „Easy-Shopper“-Kassen , ein besonderes Einkaufs- und Bezahlsystem, das es laut Marktkauf in Wolfenbüttel noch nicht gibt.

Auf der Mall der Marktkauf-Immobilie wird auch ein Imbiss mit südländischen Spezialitäten zu finden sein

Wir wenden den Blick wieder nach rechts und schauen auf die Räume, die sich an den Bäcker anschließen: Dort soll ein Imbiss einziehen. „Es ist ein südländischer Imbiss. Nein, Lezzet ist es nicht“, verrät Küster. Es soll sich um „Dönmez“ handeln. In Wolfenbüttel bekannt ist „Ercan Dönmez Elif Mediterrane Spezialitäten“ im Einkaufszentrum Brüggendick an der Schweigerstraße.

Hier wird der Imbiss seinen Platz finden: Geboten werden südländische Spezialitäten. © Stephanie Memmert/FMN | Stephanie Memmert

Weiter geht es auf der rechten Seite mit einem Schlüsseldienst, an den sich der Friseur „FB-Lifestyle“ aus Wolfsburg anschließt. Der nächste Raum rechter Hand wird belegt von einem Bankinstitut. Dort soll ein Geldautomat stehen. Mit den Banken werde derzeit noch verhandelt, hieß es. Weiter auf der rechten Seite befinden sich ein Wickelraum, das Büro des Detektivs, der eingreifen würde, falls Diebe im Geschäft wären, und ein Infopoint.

Rund 50.000 Produkte warten auf die Kundschaft im neuen Marktkauf in Wolfenbüttel

Nun aber geht es wirklich rein in den neuen Marktkauf, der mit rund 50.000 Produkten auf seine Kundschaft warten wird. Neue Lüftungsanlage, neuer Bodenbelag: die Drogerie-Abteilung in heller Holzoptik, die Wein- und Spirituosen-Abteilung in dunkler Holzoptik. Die Kundschaft erwartet frisch aufgebackene Biobrote und Brötchen.

So sieht es derzeit im Marktkauf selbst aus. Die Handwerker sind fleißig bei der Arbeit. © Stephanie Memmert/FMN | Stephanie Memmert

Riesig wird die Obst- und Gemüseabteilung. Es wird eine Saftstation geben wie auch eine Obst-, Gemüse- und Salatbar. Daran schließt sich die Abteilung mit den Molkereiprodukten. Ebenfalls groß wird die Fleisch-, Wurst- und Käsetheke sein. Eine Fischtheke werde es jedoch nicht geben, weil für diese Waren ein separater Zugang hätte geschaffen werden müssen. „Wir haben aber eine große Auswahl an fertig abgepackten Fischspezialitäten“, sagt Küster. Für Gewürze gibt es in der Nähe einen extra Raum.

Und auch der Getränkemarkt wird wieder vorhanden sein. Er ist durch einen Durchgang mit dem Markt verbunden und verfügt über einen eigenen Zugang – wie früher auch. Auch ein Leergutraum wird am Getränkemarkt vorhanden sein. Im Getränkemarkt gibt es eine Extra-Kasse. Im Moment sieht es dort allerdings noch wie ein Fliesenlager aus.

110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen im Marktkauf in Wolfenbüttel einen Arbeitsplatz haben

Der neue Marktleiter ist Toralf Herter, der von Rügen stammt. 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen hier einen Arbeitsplatz finden. Rund 50 Prozent davon seien bereits eingestellt worden. Es handele sich bei ihnen zum Teil auch um Mitarbeitende, die schon bei Real angestellt waren. „Es ist eine gute Durchmischung von ehemaligen und neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Herter.

Baustellenbesichtigung bei Marktkauf Am Wasserwerk in Wolfenbüttel: (von links) Klaas Flechner vom Geschäftsbereich Expansion, Vertriebsleiter Norbert Küster, Marktleiter Toralf Herter und Bauprojektleiterin Mareike Meister. © Stephanie Memmert/FMN | Stephanie Memmert

Mittlerweile gibt es auch schon einen Auszubildenden und einen Studenten im Dualen Studium bei Marktkauf in Wolfenbüttel. „Wir suchen aber noch weitere Auszubildende“, berichtet Herter. Die Fachrichtungen, in denen ausgebildet wird, sind: Fleischereifachverkäuferinnen und -verkäufer, Fleischerinnen und Fleischer sowie Verkäuferinnen und Verkäufer im Trockensortiment.

Der neue Marktkauf in Wolfenbüttel strebt eine Zertifizierung im Umweltbereich an

Derzeit ist das Gebäude eingerüstet. Es bekommt einen neuen Anstrich: weiß und anthrazit. Die Glasfassade wird vielfarbig sein. Auf dem Dach befindet sich eine PV-Anlage. Nachhaltigkeit sei das Thema. Der Parkplatz wird ebenfalls neu gestaltet. Es gibt ein neues Begrünungskonzept mit Stauden, Dauerblühern und Insektenhotels. Angestrebt wird eine Zertifizierung in Kooperation mit dem WWF zum Thema Nachhaltigkeit mit dem Titel „Auf Zukunftswegen“.

