Wolfenbüttel . Die Freibäder im Landkreis Wolfenbüttel haben geöffnet. Alle wichtigen Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es hier.

Die Freibäder im Landkreis Wolfenbüttel haben ihre Pforten für Schwimmfans und Sonnenanbeter, die auf der Suche nach geselligem Beisammensein und kühler Erfrischung unter blauem Himmel sind, wieder geöffnet. Wir haben zusammengetragen, welche Bäder wann geöffnet haben, und was der Eintritt kostet.

Das sind die Öffnungszeiten und Preise der Wolfenbütteler Bäder

Und Sprung! Die Hunde nutzten zum Abschluss der vergangenen Saison das gesamte Freibad. Nun hat das Freibad Hemkenrode die neue Saison bereits eröffnet. © FMN | Katharina Keller

Freibad am Elm, An der Badeanstalt, Cremlingen/Hemkenrode.Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr.Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, Jugendliche und Begünstigte 3 Euro, Kinder 2 Euro, unter drei Jahren frei.Hier geht es zur Webseite des Freibades am Elm.

Stadtbad Hornburg, Am Stadtbad, Hornburg.Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro Hier geht es zur Webseite des Stadtbades Hornburg.

Freibad Schöppenstedt, Am Schützenplatz, SchöppenstedtÖffnungszeiten: Montag 14 bis 19 Uhr, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 11 bis 19 Uhr, 24. Juni bis 2. August (außer montags) 10 bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 3,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro), Kinder und Jugendliche 2 Euro (ermäßigt 1,50 Euro). Hier geht es zur Webseite des Freibades Schöppenstedt.Anmerkung: Im Freibad Schöppenstedt kann wegen einer defekten Umwälzpumpe das Kinderplanschbecken noch nicht in Betrieb genommen werden. Dies teilt die Samtgemeinde Elm-Asse mit.

Stadtbad Okeraue, Harztorwall, Wolfenbüttel. Der Freibadbereich hat geöffnet.Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 9.30 Uhr bis 21 Uhr, freitags 9.30 bis 22 Uhr, samstags und sonntags: 9.30 bis 20 Uhr, feiertags: 9.30 Uhr bis 20 Uhr. Eintrittspreise für 2,5 Stunden: Erwachsene 7 Euro, Kinder und Jugendliche 4,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Hier geht es zur Webseite des Stadtbads Okeraue.

Freibad Remlingen, Schöppenstedter Straße, Remlingen.Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11 bis 19 Uhr, 24. Juni bis 2. August 11 bis 19 Uhr.Eintrittspreise: Erwachsene 3 Euro (ermäßigt 2,50 Euro), Kinder 1,50 Euro (ermäßigt 1 Euro). Hier geht es zur Website des Freibads Remlingen.

Freibad Groß Denkte, Mühlenweg, Groß Denkte. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 12 bis 20 Uhr, 24. Juni bis 2. August 12 bis 20 UhrEintritt: Erwachsene 3 Euro (ermäßigt 2,50 Euro), Kinder 1,50 Euro (ermäßigt 1 Euro). Weitere Informationen zum Freibad gibt es hier.

Freibad Sickte, Schöninger Straße, Sickte. Öffnungszeiten: Montag 15 bis 20 Uhr, Dienstag 10 bis 20 Uhr, Mittwoch 15 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Sonntag 10 bis 20 UhrEintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, Jugendliche 3 Euro und Kinder 2 Euro. Hier gibt es weitere Informationen zum Freibad Sickte.

Freibad Dettum, Elmstraße, Dettum. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage, Sommerferien: 10 bis 19 Uhr. Eintrittspreise: Kinder 1,30 Euro, Jugendliche 2 Euro, Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Hier geht es zur Webseite des Freibades Dettum.

Freibad Schladen, Am Badeteich, Schladen.Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. In den Ferien montags bis sonntags von 10 Uhr bis 20 UhrEintrittspreise: Erwachsene 4 Euro (ermäßigt 3,50 Euro), Kinder 2 Euro (ermäßigt 1,50 Euro). Hier geht es zur Webseite des Freibades Schladen.

Freibad Fümmelsee, Am Fümmelsee, Wolfenbüttel.Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 12 bis 22, Wochenende von 10 bis 20 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene 3,50 EUR (ermäßigt 2,20 EUR), Kinder 2,20 EUR.Hier geht es zur Webseite des Freibads Fümmelsee.

Die Angaben wurden von den Betreibern beziehungsweise deren Webseiten bezogen. Wetterbedingt können sich Änderungen ergeben. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Wolfenbütteler Freibäder: Das ist neu in diesem Jahr

In diesem Jahr soll das Elm-Freibad räumlich ausgebaut werden, nachdem bereits das neue Mehrzweckgebäude für die DLRG und Freiwillige Feuerwehr fertiggestellt wurde. Es sollen 108 zusätzliche Parkplätze in Richtung Norden entstehen. Außerdem soll das renovierungsbedürftige Beachvolleyballfeld auf ein neu entwickeltes Areal verschoben werden, während der bisherige Standort zu einer erweiterten Spiel- und Beachzone umgestaltet werden soll.

Das Stadtbad Okeraue feiert am 20. Juli das 10-jährige Jubiläum.

Im Freibad Fümmelsee erhält der Kinderspielplatz ein zusätzliches Spielgerät und einige Umbauten und Erweiterungen.

