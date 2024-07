Lebenstedt. Es ist nicht die einzige Gewaltaktion in der Eissporthalle. Außerdem berichtet die Polizei von einem Unfall in Thiede.

Beim Public Viewing am Freitagabend in der Eissporthalle Lebenstedt haben zwei Männer unabhängig voneinander einen Mitarbeiter und einen Gast leicht verletzt. Das teilt die Polizei Salzgitter mit. Demnach wollte ein 45-jähriger Mitarbeiter der Security nach Abpfiff das Hausrecht durchsetzen. Dem widersetzte sich ein 24-jähriger Salzgitteraner und trat nach dem Security-Mitarbeiter. Unabhängig davon wurde etwa zeitgleich ein 55-jähriger Gast von einem 35-Jährigen bedroht und zu Boden geschubst. Der 55-Jährige verletzte sich leicht. Der Täter beleidigte zudem noch eine 22-jährige Zeugin, die schlichtend eingreifen wollte. Die Polizei verwies die Beschuldigten des Platzes. Wie die Polizei mitteilt, waren in Spitzenzeiten bis zu 1.600 Zuschauer in der Eissporthalle.

35-Jähriger baut betrunken Unfall in Thiede

Bei Thiede ist es am Samstagmorgen, gegen 6.41 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei fuhr ein 35-jähriger Salzgitteraner mit seinem Mercedes-Benz auf der Kreisstraße 18 in Richtung Thiede. In Höhe des Hundeübungsplatzes verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Mann verletzte sich leicht. Beamte bemerkten, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck - er ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Demnach wurde dem Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

