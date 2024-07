Salzgitter. In der Nacht auf Samstag wurde in dem Salzgitteraner Ortsteil Gebhardshagen ein Zigarettenautomat gesprengt.

In Gebhardshagen ist in der Nacht zu Samstag ein Zigarettenautomat in der Reichenberger Straße gesprengt worden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 3.15 Uhr meldeten Anwohner einen lauten Knall. Polizisten suchten den Ort auf und fanden Bargeld und Zigarettenschachteln auf der Straße - verteilt im Radius von 10 Metern.

Unbekannte sprengen Automaten in Gebhardshagen

Der örtliche Zigarettenautomat war durch eine Explosion vollständig zerstört worden. Zeugen berichteten von zwei augenscheinlich männlichen Personen, die zu Fuß geflohen waren. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise unter (05341) 8250.

red