Lebenstedt. Mehrere Buslinien der KVG verkehren für etwa vier Wochen mit Einschränkungen. Was die Umleitung für Fahrgäste bedeutet.

Durch eine baustellenbedingte Einbahnstraßenregelung gibt es von Montag an Einschränkungen auf mehreren Linien in Salzgitter-Lebenstedt. Das hat die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) mitgeteilt. Demnach wird ab Montag, 8. Juli, für etwa vier Wochen die Joachim-Campe-Straße in Lebenstedt zwischen Kattowitzer Straße und Albert-Schweitzer-Straße wegen Straßenbauarbeiten zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof erklärt. Aus diesem Grund ergeben sich folgende Einschränkungen für die KVG-Linien 601, 602, 609, 610, 612, 613, 616 und 619:

Linie 601 Fahrtrichtung Salzgitter-Lebenstedt, Hallenbad; Linie 610 Fahrtrichtung Salzgitter-Lebenstedt, Hallenbad: Die Haltestellen „Rathaus“ und „Krankenhaus“ können nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestellen „Bahnhof“ oder „Stadtbad“ nutzen.

Haltestellen „Rathaus“, „Krankenhaus“ und „Kampstraße“ können nicht bedient werden

Linie 602 Fahrtrichtung Salzgitter-Lebenstedt, An der Feuerwache, Linie 612 Fahrtrichtung Salzgitter-Bad, A.-Kolping-Straße; Linie 619 Fahrtrichtung Salzgiter-Lichtenberg, Prunzelberg: Die Haltestellen „Rathaus“, „Krankenhaus“ und „Kampstraße“ können nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestellen „Bahnhof“ oder „Bruchmachtersenstraße“ zu nutzen.

Linie 609 Fahrtrichtung Lesse – Berel; Linie 613 Fahrtrichtung Salzgitter-Lebenstedt, Kranichdamm/Friedhof; Linie 616 Fahrtrichtung Salzgitter-Lebenstedt, Kranichdamm/Friedhof: Die Haltestelle „Rathaus“ kann nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestellen „Bahnhof“ oder „Krankenhaus“ zu nutzen.

Alle Informationen gibt es auch im Internet auf www.kvg-bs.de.

