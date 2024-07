Salzgitter. Nach dem 2:1 der türkischen Fußballer gegen Österreich machten sich viele Fans auf den Weg zum Salzgittersee. So lief die Party.

Was für eine Party, was für eine ausgelassene Stimmung: In der Nacht zu Mittwoch feierten Hunderte Fans der türkischen Fußballer den Sieg ihrer Mannschaft. In einem unglaublich spannenden Achtelfinalspiel der Europameisterschaft hatten die Türken schließlich Geheimfavorit Österreich 2:1 besiegt. Klar, dass die vielen Türken beziehungsweise Salzgitteraner mit türkischen Wurzeln, diesen Sieg noch in der Nacht feierten.

Am Salzgittersee fand die große Sause statt - Fans feiern Sieg der türkischen Fußballer

Per Auto machten sich die meisten zunächst auf den Weg zum Salzgittersee. An der Reppnerschen Bucht ließen es die Fußball-Anhänger dann so richtig krachen: mit Leuchtfeuerwerk, Musik, Gesang und reichlich Jubel. Mehrere Hundert Menschen kamen zur großen Fußball-Sause. Das Gute: Es blieb friedlich, die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse.

Anschließend zog der Tross weiter zum Rathaus in Lebenstedt. Dort wurde weiter gefeiert und diskutiert. Neben der super Leistung der türkischen Fußballer war auch die Übertragung ein großes Thema. Das Spiel in Leipzig war nämlich am Dienstagabend nicht im Free-TV zu sehen. Das hatte für reichlich Unmut in der türkischen Fanszene gesorgt. Auch in den sozialen Medien war das heftig diskutiert worden.

Vom Salzgittersee zog der Tross weiter vor das Rathaus in Lebenstedt

Am Ende allerdings spielte das keine Rolle mehr. Was zählte, war einzig der Überraschungssieg der Türken. „Ich möchte jetzt einfach mitfeiern und genießen, was die Türkei geschafft hat“, freute sich ein Fan, der in der Türkei geboren wurde, aber schon seit 50 Jahren in Salzgitter lebt. Er hatte auf einen Sieg seiner Mannschaft gehofft - „obwohl Österreich eine sehr starke Vorrunde gespielt hat“. Und … hat die Türkei eine Chance, am Ende Europameister zu werden? „Wenn es so weiter geht, und wir weiter so stark spielen: Auf jeden Fall!“

Zunächst allerdings müssen die Türken im Viertelfinale am Samstag (21 Uhr) in Berlin gegen die Niederlande antreten. Mal schauen, ob es dann in der Nacht eine weitere ausgelassene Party am Salzgittersee gibt.

