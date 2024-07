Salzgitter. Die Stadt Salzgitter stellt wieder Blitzer auf. Wo Sie in der Woche vom 1. bis 7. Juli besser langsam fahren sollten, lesen Sie hier.

Für Autofahrer, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, kann es diese Woche in Salzgitter teuer werden. Vom 1. bis 7. Juli müssen Autofahrer mit Geschwindigkeitsüberprüfungen im Stadtteil Lichtenberg rechnen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Dabei sage die Reihenfolge der Stadtteile nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus, heißt es weiter. Je nach Bedarf und Situation könnten die Einsatzorte spontan gewechselt werden. Die Verkehrsteilnehmer seien gut beraten, wenn sie sich im Stadtgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten, so die Stadt Salzgitter abschließend.

