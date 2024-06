Lebenstedt. Die Feuerwehr ist vor Ort mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei muss fotografierende Gaffer wegschicken.

Gegen 16.25 Uhr brannte es am Samstag in einem Einfamilienhaus in Salzgitter-Fredenberg. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Aktuell, gegen 18 Uhr, laufen bereits die Nachlöscharbeiten.

Kurz nach 16.30 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in einem Wintergarten in den Marcweg in Salzgitter-Fredenberg alarmiert. Vor Ort stellte sich die Lage für die Feuerwehr so dar, dass der Brand bereits auf das Wohnhaus (Dachstuhl) übergegriffen hat. Die teilte Torsten Preuß, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, mit.

Glücklicherweise, so Preuß weiter, war der im Haus lebende Bewohner bereits vor dem Wohnhaus und wurde an den Rettungsdienst übergeben. Er kam zur üblichen Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum.

Wegen des Feuers kamen einige Schaulustige auf die Straße am Einsatzort und fotografierten und filmten den Feuerwehreinsatz mit ihren Mobiltelefonen. Die Polizei schritt ein und schickte die Gaffer weg – auch wegen der Rauchentwicklung vor Ort.

Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Reppner. Das Wohnhaus ist laut Torsten Preuß vorerst nicht bewohnbar.