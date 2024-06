Salzgitter-Bad. Als Beamte der Polizei eintreffen, fährt der Mann auf dem Fahrrad davon - muss sich dennoch einer Kontrolle stellen.

Am Freitagabend hat ein Mann in der Bahnunterführung des Bahnhofs Salzgitter-Bad randaliert und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Demnach fiel der 53-jährige Salzgitteraner gegen 21.50 Uhr auf. Als der Streifenwagen mit Beamten eintraf, fuhr der Mann mit dem Fahrrad in Richtung der Straße „An der Erzbahn“.

Promille-Fahrt auf dem Rad endet für Salzgitteraner mit Strafverfahren

Die Polizei stoppte ihn dort und stellten fest, dass sein Atem nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten: Er ergab 2,54 Promille. Daraufhin musste dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen werden. Nun muss er sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. In der Bahnunterführung war es bei den Randalen nicht zu Beschädigungen gekommen.

red