Liebenburg. Am Dienstagvormittag verletzt sich ein Motorradfahrer zwischen Upen und Altwallmoden schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Am Dienstag, gegen 10 Uhr, ist es zwischen Upen und Altwallmoden zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhr ein 41-jähriger Liebenburger mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 4 in Richtung Altwallmoden. Am Ortsausgang Upen beschleunigte er, übersah jedoch, dass vor ihm das Auto einer 33-jährigen Liebenburgerin fuhr - mit deutlich geringerer Geschwindigkeit.

Motorradfahrer verletzt sich bei Liebenburg schwer

Der 41-Jährige kollidierte mit dem Auto und verletzte sich schwer. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 15.000 Euro.

red