Salzgitter. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Die Salzgitteraner Polizei fahndet nach dem Täter – und hofft auf Hinweise zur Körperverletzung.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Körperverletzung, die sich am 16. Juni – dem letzten Tag des Altstadtfests – in der Kaiserstraße in Salzgitter-Bad abgespielt hat. Ein Unbekannter schlug einer 20 Jahre alten Frau unmittelbar ins Gesicht. Nach dem Täter wird nun gefahndet.

Die Frau war bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 1.15 Uhr in der Nacht auf der Kaiserstraße in Richtung Busbahnhof gelaufen. Nahe der Kreuzung zum Schützenplatz ging plötzlich ein Mann auf sie zu – er schlug ihr „ohne ersichtlichen Grund und ohne Vorwarnung“ ins Gesicht, erklärt die Polizei. Die Frau fiel zu Boden und blieb verletzt dort liegen. Ein alarmierter Rettungswagen übernahm die erste Versorgung, anschließend kam die 20-Jährige ins Krankenhaus.

Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Busbahnhof und wird wie folgt beschrieben: Er trug ein schwarzes Tanktop und hat eine Glatze. Weitere Angaben zum Täter können nicht gemacht werden. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet unter der Telefonnummer (05341) 8250 um Zeugenhinweise.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red