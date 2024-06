Salzgitter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, „Lockvogel“ für Minderjährige gewesen zu sein. Seine Wohnung wurde in der Nacht zu Mittwoch durchsucht.

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen 33 Jahre alten Mann in Salzgitter festgenommen. Er steht im Verdacht, über einen längeren Zeitraum hinweg kinderpornografisches Bildmaterial aufgenommen und verbreitet zu haben. Seine Wohnung wurde durchsucht, teilen die Staatsanwaltschaft Hannover und das Landeskriminalamt Niedersachsen mit. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderen einen Computer, ein Smartphone und mehrere Speichermedien sicher.

Dem Einsatz waren demnach „umfangreiche Ermittlungen“ vorausgegangen. Bereits im Mai 2023 hatte das LKA Niedersachsen von britischen Strafverfolgungsbehörden einen Hinweis auf die IP-Adresse des Beschuldigten erhalten. Diese konnte schließlich mit dem Pseudonym eines Nutzers in Verbindung gebracht werden, der im Darknet als sogenannter „Capper“ (Lockvogel) in Erscheinung trat. Diese Lockvögel bringen Kinder dazu, sich vor einer Webcam zu entkleiden und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen vor, sich als Lockvogel betätigt zu haben. Wie viele Kinder Opfer des Beschuldigten geworden sind, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover liegt gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl vor. Er soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizei überrascht Beschuldigten aus Salzgitter in der Nacht zu Mittwoch

Der Mann wurde der Mitteilung zufolge von der Festnahme überrascht. „Auf diese Weise konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt und ein Fernzugriff von Dritten ausgeschlossen werden“, heißt es. Die sichergestellten technischen Geräte wurden zur Auswertung und Beweissicherung ins Kriminaltechnische Institut des LKA Niedersachsen gebracht.

„Dieser Fall belegt erneut die besondere Wichtigkeit eines beharrlichen und entschiedenen Vorgehens gegen Täter, die in der Anonymität des Internets Kinder ausnutzen und für ihre kriminellen Machenschaften missbrauchen“, sagt Oberstaatsanwalt Marcus Röske, stellvertretender Leiter der Staatsanwaltschaft Hannover. Ähnlich äußert sich Friedo de Vries, Präsident des LKA Niedersachsen: „Die Festnahme ist ein Erfolg in unserem beharrlichen Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen, zeigt aber auch, wie perfide diese Täter und Täterinnen agieren. In diesem Fall ist es uns mit konsequenter Ermittlungsarbeit gelungen, den mutmaßlichen Täter zu stoppen und weiteren Missbrauch zu verhindern.“ Auch in Zukunft werde man Druck auf die Szene ausüben. „Sexualisierte Gewalt an Minderjährigen ist eine schreckliche Straftat, unter der die Betroffenen oft ein Leben lang leiden.“

Das LKA Niedersachsen hat Tipps für Eltern und Erziehungsverantwortliche zusammengestellt, um Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen – auch die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes bietet umfangreiche Informationen. Verdachtsfälle von sexueller Gewalt gegen Minderjährige können jeder Polizeidienststelle, aber auch vertraulich online gemeldet werden.

