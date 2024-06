Salzgitter. Die Täter brachen in einen Baucontainer ein und stahlen Elektrogeräte. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Was bekannt ist.

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in einen Baucontainer in der Liebenhaller Straße in Salzgitter-Bad eingebrochen und haben elektronische Geräte wie etwa einen Laptop erbeutet. Zudem versprühten sie den Inhalt eines Feuerlöschers. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

red